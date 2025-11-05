Eski eşlerine ihanet edip yuva kurmuşlardı... Evlilik 18 yıl sürdü... Beş çocuklu ünlü çift boşandı

Haberin Devamı

Bu yaşına kadar iki kez evlenip boşandı... Hatta ikinci kocasıyla tanışıp aşık olunca ilk kocasına ihanet etti.

Dizi setinde karşısına çıkan bu genç adamla kurduğu yuvayı beş çocukla şenlendirdiler. Ama olmadı, bundan iki yıl önce yollarını ayırmaya karar verdiler.

Çoktan ayrı hayatlar yaşamaya başlayan bu eski çift, kararının verilmesinden iki yıl sonra artık resmen boşandı. Üstelik varlık içinde dünyaya gözlerini açan yıldız, eski kocasından hem kendisi hem çocukları için nafaka istedi.

18 YILLIK EVLİLİK TARİHE KARIŞTI

Aslında gösteri dünyasındaki boşanmalara bakınca gayet sakin sonuçlanan bu gelişmenin kahramanları Tori Spelling ile Dean MCDermott…

Haberin Devamı

18 yıl önce ikisi de başkalarıyla evliyken birbirlerine aşık olup onlardan boşanıp hayatlarını birleştiren çift yollarını resmen de ayırdı artık. Böylece Hollywood için uzun sayılabilecek evliliklerden biri daha bitmiş oldu.

People dergisinin haberine göre 52 yaşındaki Tori Spelling ile 58 yaşındaki McDermott, boşanma anlaşmasını imzaladılar. Ayrılık sebebini de 'şiddetli geçimsizlik' olarak gösterdi çift.

Her ne kadar boşanma resmen geçen ekim ayının sonunda tamamlansa da belgelere göre ayrılık tarihlerinin de 17 Haziran 2023 olduğunu belirtti Spelling ile McDermott.





MAL PAYLAŞIMI YAPILDI AMA AYRINTILI BİLGİ VERMEDİLER

Boşanma davası 29 Mart 2024'e Tori Spelling tarafından açılmıştı.

Şu anda tam ayrıntılar bilinmese de Spelling o dönemde hem kendisi hem de beş çocuğu için nafaka istemişti.

Çocukların fiziksel velayetinin kendisinde kalması ama yasal velayeti de Dean Mc Dermott ile paylaşmak Spelling'in talepleri arasındaydı.

Bu arada Tori Spelling ile Dean McDermott, sahip oldukları ortak malların paylaşımını da kendi aralarında yaptılar.

Haberin Devamı





UCUZ MOTELLERDE VE KARAVAN PARKLARINDA YAŞADI

McDermott, evlilikği bitirme kararı almalarından bir süre sonra Lily Calo ile birlikte olmaya başladı. Hatta maddi durumunun iyi olmadığını ileri sürdü o sırada.

Spelling de kendisinin mali durumunun kötü olduğunu ifade etti. Hatta beş çocuğuyla birlikte önce bir ucuz motelde sonra da karavan parkında yaşadı.

McDermott ise Spelling'in mali olarak o kadar da kötü durumda olmadığını şov peşinde olduğunu ileri sürdü.

Tori Spelling ise geçtiğimiz nisan ayında Ryan Cramer ile birlikte olduğunu ilan etti.

Haberin Devamı

Spelling ile McDermott'ın 18 yaşında Liam Aaron, 17 yaşında Sella Doreen, 14 yaşında Hattie Margaret, 13 yaşında Finn Davey ve 8 yaşında Beau Dean adında beş tane çocuğu var.





BABASININ SERVETİNDEN PAYINA UFACIK BİR MİKTAR DÜŞTÜ

Tori Spelling, unutulmaz TV dizilerinin yapımcısı olarak tanınan Aaron Spelling ile Candy Spelling'in kızı olarak dünyaya geldi. Babasının yapımcısı olduğu Beverly Hillb 90210 adlı diziyle ün kazandı.

Babası Aaron'ın ölümünden sonra ise 6000 milyon dolarlık servetinin idaresi annesine geçti. Candy kızına bu servetten sadece 800 bin dolar verdi.

Bu arada hatırlatalım ki Tori'nin erkek kardeşine veriler pay da bu kadardı. Özetle Tori Spelling, babasının ölümünden sonra varlık içinde yokluk çekti.

Haberin Devamı





İKİSİ DE ESKİ EŞLERİNE İHANET EDEREK EVLENDİ

Spelling ile Dermott'un18 yıl süren evlilikleri aslında eski eşlerinin gözyaşları üzerine kurulmuştu.

Spelling ilk evliliğini Charlie Shanian ile yaptı. Fakat birlikte çalıştıkları bir filmin setinde Dean McDermott ile tanışınca ona aşık oldu. Aynı durum McDermott için de geçerliydi.

O da tanıştıklarında Jo Eustace ile evliydi. Fakat ilk görüşte başlayan bu set aşkı yüzünden gözleri eşlerini görmez oldu. Zaten ilk adımları evli oldukları eşlerine ihanet etmek oldu.

Sonunda onlardan boşanıp birlikte bir hayat kurdular. Ama o da 18 yıl sonra bitti.

Haberin Devamı

Konuyu, Dean McDermott'un bu eski evliliğinden şu anda 25 yaşında oyan Jack adında bir oğlu olduğunu belirterek toparlayalım.

Fakat Jack'in, kendisi daha küçücükken annesini aldatan babasıyla arası iyi değil. İkili, görüşmüyorlar bile.