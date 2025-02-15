Eski güzellik kraliçesi yaşlı gözlerde duyurdu: Bugün bana kanser teşhisi konuldu

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Bunun için sosyal medya sayfasını kullanan ünlü, takipçilerine, bedenlerindeki en küçük bir değişimi bile göz ardı etmeden hemen doktora gitmelerini öğütledi.

Bu kötü haberi veren ünlü, İngiliz model ve TV sunucusu Danielle Lloyd.. 41 yaşındaki beş çocuk annesi Lloyd, sosyal medya sayfasından cilt kanserine yakalandığını açıkladı.

Çektiği videoda bir koltukta uzandığı görülen Lloyd, "Gerçekten bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Aslında söylemem gerekip gerekmediğini de bilmiyorum. Ama bu konudaki farkındalığı artırmam gerektiğini hissediyorum" diye başladı sözlerine.

Danielle Lloyd, dün paylaştığı videoda bu girişin hemen ardından "Bana bugün cilt kanseri teşhisi konuldu" dedi.

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Gözyaşlarını zor tutan ve hıçkıran Danielle Lloyd "Vücudunda komik bir şey olduğunu düşünen herkes lütfen doktora gitsin. Ne olduğunu asla bilemezsiniz" diyerek sözlerini sürdürdü.

Kocası Jamie O'Hara ile evliliğinden beş çocuğu bulunan Danielle Lloyd, kendisiyle ilgilenen tıbbi personele teşekkür ettikten sonra neler yapılacağını anlattı.

Lloyd "Hastalığın yayılıp yayılmadığını görmek için ameliyat olmam gerekiyor" diye konuştu.

Ünlü sunucu takipçilerine "Cildinize iyi bakın, solaryumdan uzak durun. Yüksek faktörlü güneş kremi kullanın. Neler olacağını bilemezsiniz" diye seslendi.

Bu hastalık haberiyle takipçilerini ve hayranlarını şoke eden Danielle Lloyd, iki evliliğinden beş çocuk sahibi.

Eski kocası Jamie O'Hara'dan 13 yaşında Archie, 12 yaşında George ve 10 yaşında Harvey adında üç tane oğlu bulunuyor. Şu anda evli olduğu Michael O'Neill ile de altı yaşında Ronnie ve iki yaşında Autumn Rose adında iki tane çocukları var.

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İki evliliğinden beş çocuk annesi olan Danielle Lloyd, hastalığın yayılıp yayılmadığının görülebilmesi için bir operasyon geçireceğini söyledi.

GÜZELLİK KRALİÇESİ SEÇİLMİŞTİ... UNVANI GERİ ALINDI

Danielle Lloyd, İngiltere'nin eski taçlı güzellerinden. Lloyd, 2004 yılında İngiltere Güzeli, bundan iki yıl sonra da Büyük Britanya Güzeli seçildi.

Fakat bir erkek dergisine cüretkar pozlar verdiği için bu ikinci unvanı elinden alındı. Aslında bu sayede adını daha geniş kitlelere duyurdu.

Danielle Lloyd Celebrity Big Brother adlı yarışmayla şöhretini artırdı.