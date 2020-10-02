MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriBerzem Kalesi nerede, nasıl fethedildi? Berzem Kalesi’nin fetih hikayesi
GeriTelevizyon Berzem Kalesi nerede, nasıl fethedildi? Berzem Kalesi’nin fetih hikayesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 02.10.2020 - 16:06 | Son Güncelleme:

Berzem Kalesi nerede, nasıl fethedildi? Berzem Kalesi’nin fetih hikayesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Berzem Kalesi nerede, nasıl fethedildi? Berzem Kalesi’nin fetih hikayesi
Abone Olgoogle-news

Berzem Kalesi’nin tarihi ve Sultan Alparslan’ın hayatı Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle birlikte bir kez daha gündeme geldi. Sultan Alparslan’ın 1072 yılında Horasan seferi sırasında Berzem Kalesi komutanı Yusuf tarafından hançerlenerek şehit edilmesi üzerine, naaşı Merv’e getirilmiş ve babası Çağrı Bey’in de gömülü olduğu Cuma Camisi içindeki türbeye defnedilmişti. Peki, Berzem Kalesi nerede, nasıl fethedildi? Berzem Kalesi’nin fetih hikayesi...

Sultan Alp Arslan, 200.000 kişilik bir ordu ile Karahanlılar üzerine bir sefer düzenler. Batı Karahanlılar üzerine düzenlediği askerî sefer sırasında Ceyhun Nehri’ni geçtikten sonra Berzem adlı kalenin komutanı Yusuf el-Hârezmî tarafından hançerlenir. Aldığı yaranın tesiriyle 24 Kasım 1072 günü hayatını kaybeden Sultan Alp Arslan, ölmeden önce veliahtı ve oğlu Melikşah’ın yerine geçmesini vasiyet eder ve oğlu tarafından Merv şehrinde defnedidi. Fakat Yusuf, Sultan Alp Arslan‘ın ordusuna karşı daha fazla direnemeyeceğini anlayınca teslim oldu.

BERZEM KALESİ NEREDE?

Berzem Kalesi, Türkmenistan'ndaki Merv şehrinde Ceyhun Nehri'nin kenarında yer almaktadır. Merv şehri ise, Türkmenistan sınırları içinde tarihi İpek yolu güzergâhı üzerinde kurulmuş, Karakum Çölü'nde bir vaha şehridir.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle