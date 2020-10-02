Berzem Kalesi nerede, nasıl fethedildi? Berzem Kalesi’nin fetih hikayesi

Sultan Alp Arslan, 200.000 kişilik bir ordu ile Karahanlılar üzerine bir sefer düzenler. Batı Karahanlılar üzerine düzenlediği askerî sefer sırasında Ceyhun Nehri’ni geçtikten sonra Berzem adlı kalenin komutanı Yusuf el-Hârezmî tarafından hançerlenir. Aldığı yaranın tesiriyle 24 Kasım 1072 günü hayatını kaybeden Sultan Alp Arslan, ölmeden önce veliahtı ve oğlu Melikşah’ın yerine geçmesini vasiyet eder ve oğlu tarafından Merv şehrinde defnedidi. Fakat Yusuf, Sultan Alp Arslan‘ın ordusuna karşı daha fazla direnemeyeceğini anlayınca teslim oldu.

BERZEM KALESİ NEREDE?



Berzem Kalesi, Türkmenistan'ndaki Merv şehrinde Ceyhun Nehri'nin kenarında yer almaktadır. Merv şehri ise, Türkmenistan sınırları içinde tarihi İpek yolu güzergâhı üzerinde kurulmuş, Karakum Çölü'nde bir vaha şehridir.