Berrak'ın 'Kaderi 'Zeynep'in elinde!

Haberin Devamı

“SENİ POLİSE İHBAR EDECEĞİM”

Cihan’la Serhat’ın yüzleşmesi nefes kesti. Kardeşinin ağır sözleriyle sarsılan Cihan’ın ölüme atlaması hem Serhat’ı hem izleyenleri şoke etti. Berrak, tüm yaşananlara rağmen Kader’in velayetini almaktan geri adım atmadı. Mahkemede tansiyon zirveye çıktı. Berrak’ın yalan beyanlarıyla davayı kazanacağını anlayan Zeynep, Serhat’a rağmen gemileri yaktı. Koridorda yankılanan “Seni polise ihbar edeceğim” sözü yeni bölümde kopacak fırtınayı ortaya koydu.

CİHAN, AZRA’NIN ELİNE DÜŞTÜ!

Cihan’ın yürüme yetisini kaybetmesi hikayede yeni bir pencere açtı. Onun, psikolojik şiddet uygulayıp hayatı zehir ettiği Azra’nın eline düşmesi sanal medyada geniş yankı buldu. Azra’nın, kardeşi Ebru’yu bile bile Cihan’ın önüne attığını öğrenen Mustafa, öfkeyle ani bir karar verdi. Gamze'ye evlilik teklif ederek kendini büyük bir çıkmaza soktu. İlk saniyesinden son sahnesine kadar heyecan ve duygu fırtınası estiren Güller ve Günahlar tüm izleyici kategorilerinde günü birinci tamamladı.

Haberin Devamı

DİZİ SEVERLERİN İLK TERCİHİ

Cumartesi akşamları dizi severleri Kanal D ekranında buluşturan Güller ve Günahlar’ın Tüm Kişiler izlenme oranı 7,72, izlenme payı 21,33 olarak kayıtlara geçti. Sevilen yapım AB Grubu’nda 5,89 izlenme oranı ve 19,26 izlenme payı elde. 20+ABC1’de de listenin ilk sırasında yer alan Güller ve Günahlar, 6,82 izlenme oranı ve 19,55 izlenme payına ulaştı.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D’de.