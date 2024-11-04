Berrak Tüzünataç 40 oldu!

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Berrak Tüzünataç önceki gece Etiler’deki bir mekanda yakın dostları ile 40’ıncı yaşını kutladı.

Özge Özpirinçci, eşiBurak Yamantürk ve Berrak Tüzünataç, partinin olduğu yere geçmeden hemen önce Etiler’de sıkışan trafikte şarkıcı Edis’in aracında objektiflere yansıdı. Yamantürk ve Özpirinçci çifti, mekana girerken de “Berrak’ın doğum gününü kutladık. Berrak artık 40 yaşında” açıklamasını yaptı.

Özge Özpirinçci ’nin kutlamanın olduğu yerden çıkarken ise elindeki pasta dikkat çekti.

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Oyuncu, “Tekrar bir kutlama mı olacak?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Kızımı doğum gününe getiremedim, onun için bu pasta. Evden çıkarken ‘Anne, siz pasta mı yiyeceksiniz?’ dedi. Ben de kıyamadım, bu pasta kızım Mercan’ın.”