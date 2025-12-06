×
'Berrak sevmeyi bilmeyen, yaralı bir kadın'

Güncelleme Tarihi:

#Güller Ve Günahlar#Berrak#Oya Unustası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 10:28

Kanal D’nin sürprizlerle dolu dizisi Güller ve Günahlar’da Berrak karakterine hayat veren Oya Unustası, canlandırdığı zorlayıcı rol üzerine samimi açıklamalarda bulundu.

“UÇLARI OYNAMAK OYUNCU İÇİN TATMİN EDİCİ”
Güller ve Günahlar’da seyirciyi kızdıran Berrak’ı canlandıran Oya Unustası, karakterin uçlarda gezmesinin oyunculuk açısından besleyici olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:
Oynadığım karakterin kendini haklı gördüğü noktaları anlamak, benimsemek zorundayım. Konu Berrak olunca zaman zaman beni kızdırıyor ve çaresiz bırakıyor.

“KENDİNİ SEVEMEDİĞİ GİBİ, KADER’İ DE SEVEMİYOR”
Berrak’ın geçmişindeki travmaların onu toksik bir sevgi anlayışına sürüklediğini anlatan oyuncu şöyle devam etti: Berrak, annesi tarafından terk edilmiş ve sevgisiz büyümüş, yaralı bir kadın. Gerçekten sevmeyi bilmiyor. Kader ise onu yaralarıyla yüzleştiren varlığıyla canını acıtıyor. Berrak, kendini sevemediği gibi Kader’i de sevmeyi beceremiyor.

“SEYİRCİ ARTIK DAHA BİLİNÇLİ”
Seyirciden Berrak’ın mükemmel anne olma takıntısına dair gelen yorumların olduğunu belirten Unustası, izleyicinin bilinç seviyesinin arttığını şu sözlerle vurguladı: Artık bunun bir senaryo olduğunun farkındalar. ‘Bu kadar da olmaz!’ diye gülenler de var tabii.

“KADER’İN SEVGİSİNİ GERİ ÇEVİRMEK ZORDU”
Oyuncu, dizide en zorlandığı sahnenin Kader’e sevgi gösteremediği anlar olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: Bu benim yapıma ters. Yade’yi (Kader) insanın içine sokası geliyor. O anlar hep duygusal olarak ağır geliyor.

NGM imzalı Güller ve Günahlar her cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de…

