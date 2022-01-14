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Berna Keklikler kimdir, kaç yaşında? Berna Keklikler kimdir, kaç yaşında? 

#Survivor All Star#Berna Keklikler#Berna Keklikler Kimdir?
Berna Keklikler kimdir, kaç yaşında Berna Keklikler kimdir, kaç yaşında

Berna Keklikler, Survivor 2022 All-Star Gönüllüler takımında yer alıyor. Göz6 yarışmasıyla adını duyuran ve yarışmadan şampiyon ayrılarak Survivor biletini alan Berna Keklikler, ıssız adada da başarılı bir performans göstermişti Peki, Gönüllüler takımının hırslı isimlerinden olan Berna Keklikler kimdir? Survivor Berna nereli?

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Survivor 2017’de Gönüllüler takımında yarışan Berna Keklikler bu yıl da Survivor all-star 2022 kadrosunda yer alıyor.
Almanya doğumlu olan Berna Keklikler, İstanbul’da yaşamakta. Ekonomi eğitimi alan Berna Keklikler, Almanya’da katıldığı güzellik yarışması, Miss Turkuaz Germany’iyi kazandı. Fıtness, crunch ve yüzme sporlarıyla ilgilenmekte olan Berna Keklikler, oyunculuk  ve modellik ile uğraşıyor. Sinemaya düşkün bir insan olduğunu ifade eden Berna Kekklikler, başta bale, buz pateni, yüzme, veleybol olmak üzere pek çok spor dalı ile ilgilendiğini ve haftanın her günü mutlaka spor yaptığını ifade ediyor. 

Katıldığı yarışma programları ile adını duyuran Berna Keklikler, önce TV 8 ekranlarında yayınlanan Göz6 yarışmasına katılmıştır. Göz6 yarışmasında birinci olduktan sonra Erdi Ünver ile birlikte Survivor'a gitmeye hak kazanan Berna Keklikler, Survivor'ın 2017 kadrosunda yer almıştı. Son olarak ekranlarda FOX TV'de yer alan bir moda programında Berna Keklikler, 2022 yılında ise Survivor gönüllüler takımında yer alıyor. 

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#Survivor All Star#Berna Keklikler#Berna Keklikler Kimdir?

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