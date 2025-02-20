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Berlin’de Türk rüzgârı

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#Saadet Işıl Aksoy#Elit Andaç Çam#Çağla Zencirci
Berlin’de Türk rüzgârı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 10:17

Saadet Işıl Aksoy’un başrolünde olduğu, Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin yönetmenliğini yaptığı ‘Confidente’ (Sırdaş) Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaptı.

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Filmin galasına Saadet Işıl Aksoy’la beraber “Sırdaş”ta rol alan Erkan Kolçak Köstendil ve Elit Andaç Çam da katıldı. Filmin Fransa’da vizyona gireceğini ve Paris’te de gala yapılacağını söyleyen Aksoy, “Global film festivalleri benim kariyerimin en başından itibaren ve tüm kariyerim boyunca hep çok önemli oldu. Bana birçok uluslararası projede yer almanın kapısını açtı. İlk filmim ‘Yumurta’ prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapmıştı, o günden bugüne her seferinde film festivallerinde yer aldığımda bu mesleği yapıyor olduğum için ne kadar şanslı olduğumu hissettim” diye konuştu.

Berlin’de Türk rüzgârı

İLGİ ODAĞI

Filmin prömiyeri için Berlin’e giden Elit Andaç Çam hayranlarının sevgi seliyle karşılaştı. Berlin sokaklarını keşfe çıkan ünlü oyuncuya hayranları büyük ilgi gösterdi.

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Berlin’de Türk rüzgârı

 

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#Saadet Işıl Aksoy#Elit Andaç Çam#Çağla Zencirci

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