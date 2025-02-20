Berlin’de Türk rüzgârı

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Filmin galasına Saadet Işıl Aksoy’la beraber “Sırdaş”ta rol alan Erkan Kolçak Köstendil ve Elit Andaç Çam da katıldı. Filmin Fransa’da vizyona gireceğini ve Paris’te de gala yapılacağını söyleyen Aksoy, “Global film festivalleri benim kariyerimin en başından itibaren ve tüm kariyerim boyunca hep çok önemli oldu. Bana birçok uluslararası projede yer almanın kapısını açtı. İlk filmim ‘Yumurta’ prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapmıştı, o günden bugüne her seferinde film festivallerinde yer aldığımda bu mesleği yapıyor olduğum için ne kadar şanslı olduğumu hissettim” diye konuştu.

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Filmin prömiyeri için Berlin’e giden Elit Andaç Çam hayranlarının sevgi seliyle karşılaştı. Berlin sokaklarını keşfe çıkan ünlü oyuncuya hayranları büyük ilgi gösterdi.

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