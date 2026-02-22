×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Berlin'de Türk gecesi... Altın Ayı ödülü Sarı Zarflar’ın

Güncelleme Tarihi:

#Berlin#Sarı Zarflar#Özgü Namal
Berlinde Türk gecesi... Altın Ayı ödülü Sarı Zarflar’ın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2026 07:44

Berlin Uluslararası Film Festivali’nde İlker Çatak’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Sarı Zarflar’ filmi, ‘Altın Ayı’ ödülünü kazandı. Emin Alper’in ‘Kurtuluş’ filmi ise ‘Gümüş Ayı’nın sahibi oldu.

Haberin Devamı

Bu yıl 76’ncısı düzenlenen Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) Türk sineması büyük bir başarıya imza attı.

Festivalin en prestijli ödülü olan ‘Altın Ayı’, İlker Çatak’ın yönettiği ve başrollerinde Özgü Namal ile Tansu Biçer’in yer aldığı ‘Sarı Zarflar’ filmine verildi.

Festivalde ‘Gümüş Ayı’ ödülünü ise Emin Alper’in yönettiği ‘Kurtuluş’ filmi kazandı. Böylece Türk sineması, en önemli iki ödülü aynı yıl kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Berlinde Türk gecesi... Altın Ayı ödülü Sarı Zarflar’ın

FİLMLERİN KONUSU

Almanya-Fransa-Türkiye ortak yapımı olan, Özgü Namal ve Tansu Biçer'in başrolünde oynadığı ‘Sarı Zarflar’, bir ailenin idealleri ve hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Batman ve Mardin'de çekilen ‘Kurtuluş’un başrollerinde ise Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman ve Naz Göktan oynuyor.

Haberin Devamı

Berlinde Türk gecesi... Altın Ayı ödülü Sarı Zarflar’ın

Film, ‘teröristlere’ karşı koruculuk yapan Hazeran aşireti ile yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen Bezariler arasındaki kan davasını anlatıyor.

Berlinde Türk gecesi... Altın Ayı ödülü Sarı Zarflar’ın

TÜRKİYE’NİN ÜÇÜNCÜ ÖDÜLÜ

Öte yandan Türkiye, Berlin Film Festivali’nde bugüne kadar üç kez Altın Ayı ödülünü kazandı. İlk olarak 1964’te Metin Erksan’ın ‘Susuz Yaz’ filmiyle, ardından 2010’da Semih Kaplanoğlu’nun ‘Bal’ filmiyle bu ödül Türkiye’ye geldi.

Gözden KaçmasınÖzgü Namalın Türkiye yanıtı gündem oldu: Zorunluluk değil, tercihÖzgü Namal'ın Türkiye yanıtı gündem oldu: Zorunluluk değil, tercih!Haberi görüntüle

DİĞER ÖDÜLLER İSE ŞÖYLE

* Jüri Ödülü: Lance Hammer’in ‘Queen at Sea’ (Denizdeki Kraliçe).

* En İyi Yönetmen Ödülü: Grant Gee’nin ‘Everybody Digs Bill Evans’ (Herkes Bill Evans’i beğeniyor).

* En İyi Senaryo Ödülü: Genevieve Delude-De Celles’in ‘Nina Roza’.

* En İyi Kadın Başrol Oyuncu Ödülü: Sandra Hüller ‘Rose’ (Gül) .

* En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü: Anna Calder-Marshall ve Tom Courtenay (Queen at Sea).

Haberin Devamı

* En İyi Kısa Film Ödülü: Marie-Rose Osta (Someday a Child).

Berlinde Türk gecesi... Altın Ayı ödülü Sarı Zarflar’ın

İlker Çatak
Berlinde Türk gecesi... Altın Ayı ödülü Sarı Zarflar’ın

Emin Alper 

 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Berlin#Sarı Zarflar#Özgü Namal

BAKMADAN GEÇME!