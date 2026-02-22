Berlin'de Türk gecesi... Altın Ayı ödülü Sarı Zarflar’ın

Haberin Devamı

Bu yıl 76’ncısı düzenlenen Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) Türk sineması büyük bir başarıya imza attı.

Festivalin en prestijli ödülü olan ‘Altın Ayı’, İlker Çatak’ın yönettiği ve başrollerinde Özgü Namal ile Tansu Biçer’in yer aldığı ‘Sarı Zarflar’ filmine verildi.

Festivalde ‘Gümüş Ayı’ ödülünü ise Emin Alper’in yönettiği ‘Kurtuluş’ filmi kazandı. Böylece Türk sineması, en önemli iki ödülü aynı yıl kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

FİLMLERİN KONUSU

Almanya-Fransa-Türkiye ortak yapımı olan, Özgü Namal ve Tansu Biçer'in başrolünde oynadığı ‘Sarı Zarflar’, bir ailenin idealleri ve hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Batman ve Mardin'de çekilen ‘Kurtuluş’un başrollerinde ise Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman ve Naz Göktan oynuyor.

Film, ‘teröristlere’ karşı koruculuk yapan Hazeran aşireti ile yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen Bezariler arasındaki kan davasını anlatıyor.

TÜRKİYE’NİN ÜÇÜNCÜ ÖDÜLÜ

Öte yandan Türkiye, Berlin Film Festivali’nde bugüne kadar üç kez Altın Ayı ödülünü kazandı. İlk olarak 1964’te Metin Erksan’ın ‘Susuz Yaz’ filmiyle, ardından 2010’da Semih Kaplanoğlu’nun ‘Bal’ filmiyle bu ödül Türkiye’ye geldi.

DİĞER ÖDÜLLER İSE ŞÖYLE

* Jüri Ödülü: Lance Hammer’in ‘Queen at Sea’ (Denizdeki Kraliçe).

* En İyi Yönetmen Ödülü: Grant Gee’nin ‘Everybody Digs Bill Evans’ (Herkes Bill Evans’i beğeniyor).

* En İyi Senaryo Ödülü: Genevieve Delude-De Celles’in ‘Nina Roza’.

* En İyi Kadın Başrol Oyuncu Ödülü: Sandra Hüller ‘Rose’ (Gül) .

* En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü: Anna Calder-Marshall ve Tom Courtenay (Queen at Sea).

* En İyi Kısa Film Ödülü: Marie-Rose Osta (Someday a Child).

İlker Çatak

Emin Alper