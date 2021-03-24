Berlin Kaplanı oyuncuları kimdir, konusu nedir? Berlin Kaplanı filmi oyuncu kadrosu

Berlin Kaplanı, televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Algül’ün oturduğu film 2012 yapımı. Berlin Kaplanı oyuncuları arasında Ata Demirer, Tarık Ünlüoğlu, Necati Bilgiç gibi isimler bulunuyor.

BERLİN KAPLANI OYUNCULARI

Berlin Kaplanı oyuncuları arasında Ata Demirer, Tarık Ünlüoğlu, Necati Bilgiç, Nihal Yalçın, Özlem Türkad ve Cemil Özbayer gibi isimler yer alıyor.

BERLİN KAPLANI KONUSU

Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya'nın Berlin kentinde yaşamını iri yarı bedeninin avantajını kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren bir Türk'tür. Fakat antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) ve boksör Ayhan için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Zira taze boksörler Ayhan karşısında gitgide güç kazanmakta, Ayhan ise piyasada gözden düşmektedir. İkiliyi içine düştükleri dar boğazdan kurtarmak için ancak bir mucize gereklidir; ve bu da çok uzak değildir...

BERLİN KAPLANI NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri hem Almanya hem de Türkiye'de gerçekleşen filmde bine yakın figüran rol aldı. Berlin Kaplanı filmindeki sahneler genellikle Antalya’da çekilmiştir.

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