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Berker Güven: Dünyanın her yerinden hayranlarım var. Çok şaşırıyorum

#Berker Güven#Üç Kız Kardeş#Kanald
Berker Güven: Dünyanın her yerinden hayranlarım var. Çok şaşırıyorum

KANAL D’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği, İclal Aydın’ın çok okunan romanından uyarlanan dizisi “Üç Kız Kardeş”, bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. Dizide “Somer” karakterine hayat veren Berker Güven’le bir araya geldik ve hem diziyi hem de oyunculuk serüvenini konuştuk.

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◊ Dizi bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor… Neler hissediyorsunuz? Sizi şimdiye kadar dram ağırlıklı dizilerde izlemeye alışmıştık. Bu kez samimi bir aile hikayesinde izleyeceğiz sizi… Neler söylemek istersiniz?
- Çok heyecanlıyız. Öncesinde güzel bir ön hazırlık sürecimiz oldu. Çekimler esnasında da yüksek tempoyla çalışıp enerjimizi hiç düşürmeden, sahnelere her şeyimizi koyarak ortaya güçlü bir iş çıkarttığımıza inanıyorum. Ancak ben hikayenin yine dramatik boyutunun, hikayedeki çatışmanın merkezinde bir karakteri oynuyorum.
◊ “Üç Kız Kardeş” romanı okuyucu tarafından çok beğenilmiş ve satış rekorları kırmıştı, siz daha öncesinde kitabı okumuş muydunuz?
- Ülkemizde bir romanın bu kadar okunması gerçekten hayranlık uyandırıcı. Böylesine çok okunmuş bir romanın hikayesini de ekrana taşımak ekstra bir sorumluluk duygusu getirdi bize. Çok okunmuş bir romana layık olmaya çalıştığımız bir çekim süreci yaşıyoruz.
◊ Bugüne kadar canlandırdığınız karakterlere bakarsak hepsi birbirinden farklı, Somer de bunlardan biri… Bu özellikle tercih ettiğiniz bir şey mi?
- Tekrara düşmemeye özen gösteriyorum. İçinde yer aldığım bütün projelerin atmosferlerine yeni bir soluk getirecek, aynı zamanda o atmosfere ait karakterler yaratmaya çalışıyorum. Her karakteri birbirinden özenle ayırıyorum ki hepsi biricik ve farklılıklarıyla akılda kalıcı olsun.
OYUNCULUK,
HAYATIMIN
TAMAMINI KAPSIYOR
◊ Sizi yer aldığınız projeler haricinde pek görmüyoruz, nasıl bir hayatınız var?
- Oyunculuk, hayatımın neredeyse tamamını kapsıyor. Dolayısıyla işlerim haricinde bahsedebileceğim bir hayatım yok. Pandemiyle de birlikte hayatım iyice sakinleşti diyebilirim.
◊ Sosyal medyada oldukça takipçiniz var. Siz bunu neye bağlıyorsunuz?
- Yaptığım işlerin, ortaya çıkarttığım karakterlerin seyirci tarafından oldukça beğenildiğini görüyorum. Bu beğeniyle birlikte seyircim de beni takip ediyor diye düşünüyorum.
◊ Fanlarınızla ilginç bir olay yaşadınız mı?
- Bir hayranım, “Zalim İstanbul” zamanında asansöre binmek üzereyken beni gördü ve “Seni böyle ayakta, sağlıklı gördüğüme çok sevindim” deyip, gözleri dolu bir şekilde üzerime sarılmak için atlamıştı. Bu başıma gelen pek çok olaydan sadece bir tanesi.

Berker Güven: Dünyanın her yerinden hayranlarım var. Çok şaşırıyorum


HAKKIMDA OLUMSUZ YORUM
YAZILDIĞINI SANMIYORUM
◊ Sosyal medyadaki olumsuz yorumlar sizi etkiliyor mu?
- Sosyal medyayı aktif kullanmadığım için inanın hiç bilmiyorum. Ayrıca hakkımda olumsuz yorum yazıldığını da zannetmiyorum. Hayranlarımla sevgi dolu bir ilişkimiz var.
◊Çocukluğunuzdan beri yer aldığınız bu dünya size ne ifade ediyor?
- Oyunculuk, çocukluğumda bir kaçış alanıydı benim için. Oyun oynama ihtiyacımı doldurma ve başka hayatları yaşamak için alternatif bir dünyaydı. Zamanla bir yüzleşme ve kabullenme alanına döndü. Her zaman can simidim ve kurtarıcım oldu.
◊ Nasıl bir dünyada yaşamanın hayalini kuruyorsunuz?
- Kadına ve çocuğa şiddetin olmadığı, hayvan haklarının korunduğu, bina yerine ağaçların dikildiği, adil, sevgi dolu, açgözlülük ve kindarlığın olmadığı, insanların birbirini din, dil, ırk, cinsiyet, yönelim, mezhep ve diğer bütün etiketlerden bağımsız olarak önyargısızca tanımaya çalıştığı bir dünyada yaşamanın hayalini kuruyorum.

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AYVALIK ADETA
BİR CENNET
◊ Dizi Ayvalık’ta çekiliyor, Ayvalık’a daha önce gelmiş miydiniz?
- Daha önce gelmiştim ama bu kadar vakit geçirmemiştim. Ayvalık adeta bir cennet. Toprağıyla, insanıyla, havasının temizliğiyle. Bana eskiyi hatırlatıyor. Koca koca binaların yapılmadığı, o eski güzel dünyamızı… Set boşluklarında Ayvalık’ı küçük keşiflere çıkıyorum.

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DÜNYANIN
HER YERİNDE
HAYRANIMIN OLMASI BENİ ŞAŞIRTIYOR
◊ Yurtdışında da fan’larınız var mı?
- Dünyanın her yerinden hayranlarım var. Çok şaşırıyorum. Ortadoğu bölgesi ve Güney Amerika kıtasındaki ülkeler başta olmak üzere, Avrupa kıtasındaki ülkeler dahil bir sürü ülkeden hayranlarım var ve bayağı da sıkı takip ediyorlar. Annemin bir arkadaşı geçtiğimiz haftalarda yurtdışına tatile gitmiş ve Puerto Rico’lu bir hayranımla karşılaşmış. Hayatımda hiç Puerto Rico’ya gitmedim. Ama orada bile tanınıyor olmak gerçekten çok hoş bir duygu.

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