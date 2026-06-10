Beril Pozam: Manevi olarak rahatladım

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İpek Tuzcuoğlu’nun YouTube’da yayınlanan programına konuk olan Pozam, surenin kendisini manevi açıdan rahatlattığını söyledi:

“Yalı Çapkını dizisinin setindeyken bir gün oturmuş konuşuyoruz. Emre Altuğ ‘Ben sabahları İnşirah Suresi okurum’ dedi. Ben hiç İnşirah Suresi’ni duymamıştım. Hemen internetten baktım ve o an gerçekten gönlümden vuruldum. İçsel ferahlamaya ihtiyaç duyduğum bir dönemdeydim ve ben de İnşirah okumaya başladım. Ardından sohbetler dinlemeye başladım ve bir gün dedim ki ben neden insanların algısından dinliyorum ki, Kur’an-ı Kerim’i kendim okuyayım. Okudukça daha da derinleşti her şey, daha da etkilendim.”