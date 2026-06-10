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Beril Pozam: Manevi olarak rahatladım

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#Beril Pozam#İnşirah Suresi#Emre Altuğ
Beril Pozam: Manevi olarak rahatladım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 10:52

Oyuncu Beril Pozam, katıldığı programda İnşirah Suresi’nin üzerinde bıraktığı tesirden bahsetti.

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İpek Tuzcuoğlu’nun YouTube’da yayınlanan programına konuk olan Pozam, surenin kendisini manevi açıdan rahatlattığını söyledi:

Beril Pozam: Manevi olarak rahatladım

“Yalı Çapkını dizisinin setindeyken bir gün oturmuş konuşuyoruz. Emre Altuğ ‘Ben sabahları İnşirah Suresi okurum’ dedi. Ben hiç İnşirah Suresi’ni duymamıştım. Hemen internetten baktım ve o an gerçekten gönlümden vuruldum. İçsel ferahlamaya ihtiyaç duyduğum bir dönemdeydim ve ben de İnşirah okumaya başladım. Ardından sohbetler dinlemeye başladım ve bir gün dedim ki ben neden insanların algısından dinliyorum ki, Kur’an-ı Kerim’i kendim okuyayım. Okudukça daha da derinleşti her şey, daha da etkilendim.”

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#Beril Pozam#İnşirah Suresi#Emre Altuğ

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