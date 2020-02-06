Berhayat Hastanesi nerede? Mucize Doktor hangi hastanede çekiliyor?

Berhayat hastanesi nerede? sorusu Mucize Doktor'un yeni bölümüyle beraber yeniden gündeme geldi. FOX TV'de perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor dizinin çekim mekanını öğrenmek isteyen izleyenler, dizide olayların yaşandığı Berhayat Hastanesi'nin konumunu araştırıyor. İşte, İşte, Mucize Doktor'un çekim mekanı ve Berhayat Hastanesi'nin konumuyla ilgili ayrıntılar...

BERHAYAT HASTANESİ NEREDE?

Mucize Doktor dizisinde yer alan 'Berhayat Hastanesi' kurgu bir isimdir, gerçekte bu isimde bir hastane bulunmamaktadır. Dizinin çekimleri ise özel bir hastanenin İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan yerleşkesinde yapılmaktadır.

KONUSU VE OYUNCULARI

Genç oyuncu Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı Mucize Doktor'un kadrosunda; Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimler rol alıyor.

"Mucize Doktor" dizisi, taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu ediniyor.