Bergüzar Korel'den itiraf: Tokat yerine kafa attım!

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Zuhal ile ortak yönlerine değinen Bergüzar Korel, “Bence ikimiz de çocuklarımıza aşırı düşkünüz. Kolay pes etmiyoruz ama Zuhal benden daha güçlü” diye konuştu. Zuhal’in bir sırrını da açıklayan oyuncu, “Zuhal’in en sürprizli yanı bir sahnede kafa atmamdı. O da aslında benim sürprizimdi, çünkü senaryoda tokat atmak vardı” dedi.

“SENARYODA YOKTU, KAFA ATTIM”

Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı, yönetmenliğini Faruk Teber’in yaptığı ‘Annem Ankara’da Zuhal ile ortak yönlerine değinen Korel, “İkimiz de çocuklarımıza aşırı düşkünüz. Kolay pes etmiyoruz ama Zuhal benden daha güçlü” dedi. Zuhal’in bir sırrını da açıklayan oyuncu “En sürprizli yanı ‘kafa atmam’dı. O da aslında benim sürprizimdi çünkü senaryoda tokat atmak vardı. ‘Hocam’a (Faruk Teber) kafa atabilir miyim?’ dedim ve hoca kabul etti” şeklinde konuştu.

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‘MEHMET’LE İKİMİZİN DALAĞI ÇOK DÜŞÜK’

Set anılarını paylaşan güzel oyuncu, çekimlerin çok eğlenceli geçtiğini vurgularken rol arkadaşı Mehmet Günsür’e de pas atmayı ihmal etmedi. Korel, “Mehmet’le ikimizin de dalağı çok düşük. Bende küçük bir mimik oynadığı zaman Mehmet gülmeye başlıyor. Mehmet’le olan her sahne çok eğlenceli geçiyor. Ekip sürekli bir gülme halinde” dedi.

“FARUK HOCA’YI AĞLATABİLİYORSAN TAMAMDIR!”

Annem Ankara’nın ikinci bölüm finalindeki sahnenin duygusunu unutamadığını söyleyen Korel, çekimler sonrası yönetmen Faruk Teber’e baktığını söyledi ve ekledi: “Eğer Faruk Hoca’yı ağlatabiliyorsan tamamdır, o sahnenin duygusu geçmiştir” şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ KADRO

‘Annem Ankara’nın güçlü oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Yıldıray Şahinler, Sevinç Erbulak, Fatma Toptaş, Muharrem Türkseven, Orhan Kılıç, Didem İnselel, Alara Turan, Mustafa Açılan, Durukan Çelikkaya, Mustafa Enis Bilir ve Sinem Uslu ve Belçim Bilgin yer alıyor.

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‘Annem Ankara’ yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.