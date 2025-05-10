Bergüzar Korel: Tam zamanlı anneyim

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Ünlü oyuncu şu sıralar ailesiyle vakit geçirdiğini belirterek “Tam zamanlı annelik günlerimiz çok güzel geçiyor. Evdeyim, çocuklarımla birlikteyim, bol bol dinleniyorum” dedi.

Geçtiğimiz günlerde hissedilen depremle ilgili de konuşan oyuncu, “Deprem ülkesiyiz, dikkat etmemiz lazım. Ben dışarıdaydım, büyük oğlum evdeydi. Biz pek hissetmedik ama o hissetmiş” ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin “Bu sebeple müstakil bir hayat düşünür müsünüz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Biz binamıza güveniyoruz, güvenmekten başka çaremiz yok. Ayrıca müstakil hayatı denedik, uzağa gittik ama bana çok yalnız geliyor. Burada komşularla iç içeyiz, mahalle hayatımız var, bu bize çok iyi geliyor.”



‘ANNEM ANKARA’ AİLE İŞİYDİ



Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kısa süre önce final yapan “Annem Ankara” dizisi hakkında da konuşan Bergüzar Korel, “Biz çok üzüldük bitmesine. Bütün aile bireylerinin birlikte oturup izleyebileceği bir iş yapalım dedik, yaptığımızı da düşündük ama uzun soluklu olmadı. Erken bir veda oldu” dedi.