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Bergüzar Korel hem söyledi, hem ağlattı

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#Annem Ankara#Bergüzar Korel#Kanal D
Bergüzar Korel hem söyledi, hem ağlattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 12:19

Kanal D’nin gerçek bir yaşam öyküsünü anlatan yeni dizisi Annem Ankara, ikinci bölümüyle de Türkiye’yi göz yaşına boğdu. Zuhal karakterine hayat veren Bergüzar Korel, hüzünlü final sahnesinde 90’lı yıllarda Aşkın Nur Yengi’nin yorumladığı “Geceler Düşman” adlı eseri yeniden seslendirdi. Korel’in bu performansı seyirciden tam not aldı.

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Kanal D’nin gerçek bir yaşam öyküsünü anlatan yeni dizisi Annem Ankara, ikinci bölümüyle de Türkiye’yi göz yaşına boğdu. Zuhal karakterine hayat veren Bergüzar Korel, hüzünlü final sahnesinde 90’lı yıllarda Aşkın Nur Yengi’nin yorumladığı “Geceler Düşman” adlı eseri yeniden seslendirdi. Korel’in bu performansı seyirciden tam not aldı.

Bergüzar Korel hem söyledi, hem ağlattı

ŞARKILARLA GEÇMİŞE YOLCULUK

BKM imzalı dizi Annem Ankara’nın son bölümünde izleyiciyi geçmişe götüren şarkılara da yer verildi. Gökhan Kırdar’dan “Yerine Sevemem”, Barış Manço’dan “Dönence” ve Doğan Canku’dan “Sonsuza Dek” anılarda yolculuk yaşattı.

Bergüzar Korel hem söyledi, hem ağlattı

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UNUTULMAYACAK HEDİYE

Hüzünlü bölümün finalinde çocuklarının kendisi için hazırladığı sürpriz doğum günü ile sevinen Zuhal, ömrü boyunca unutamayacağı bir hediye aldı. Nazan (Sinem Uslu) ile eski eşi Hasan’ın (Mehmet Günsür) düğün davetiyesiyle şoke olan Zuhal, tüm Türkiye’yi gözyaşlarına boğdu.

Bergüzar Korel hem söyledi, hem ağlattı

SENARYO DEĞİL, GERÇEĞİN TA KENDİSİ

Gerçek bir yaşam öyküsünü ekrana getiren Annem Ankara, kendi hayat hikayesini kaleme alan Başak Angigün imzası taşıyor. Başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal  Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

Bergüzar Korel hem söyledi, hem ağlattı

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Annem Ankara, her çarşamba yeni bölümleri ile Kanal D’de olacak.

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#Annem Ankara#Bergüzar Korel#Kanal D

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