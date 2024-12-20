×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Bergüzar Korel hacklendi mi?

Güncelleme Tarihi:

#Bergüzar Korel#Annem Ankara#Siber Saldırı
Bergüzar Korel hacklendi mi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 10:54

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Annem Ankara’nın başrol oyuncusu Bergüzar Korel, kendi fotoğrafının yapay zekâ ile erkeğe dönüştürülmesini siber saldırı olarak yorumladı. “Hacklendim sandım, küçük çaplı bir panik atak geçirdim” diyen güzel oyuncu, hayranları tarafından paylaşılan o fotoğrafın kendisini şaşırttığını dile getirdi.

Haberin Devamı

Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla da dikkat çeken Kanal D’nin BKM imzalı Annem Ankara dizisinin başrol oyuncusu Bergüzar Korel, yapay zekânın azizliğine uğradı. Son günlerde sosyal medya platformlarında sıkça paylaşılan kadın sanatçıların yüzlerini, yapay zekâ yardımıyla erkeğe dönüştüren akıma Bergüzar Korel de katıldı. Hayranları tarafından paylaşılan o kare, sette kısa süreli paniğe yol açtı.

“YÜREĞİME İNDİ”

Başarılı oyuncu, Instagram’dan paylaşılan ‘erkek halini’ görünce Annem Ankara’nın çekimlerinin devam ettiği setten açıklama yaptı. İlk yorumlarını takipçileriyle paylaşan Korel, “Malını mülkünü üzerime yapmak isteyen kızlarla dolu mesaj kutum, yüreğime indi herkes bana bu fotoğrafı yollamaya başladı. Hacklendim sandım, küçük çaplı bir panik atak geçirdim” diyerek esprili bir not yazdı.

Haberin Devamı

Korel’in Mehmet Günsür ile başrolünü paylaştığı Annem Ankara, her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanıyor.

Bergüzar Korel hacklendi mi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bergüzar Korel#Annem Ankara#Siber Saldırı

BAKMADAN GEÇME!