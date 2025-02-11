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Bergüzar Korel Annem Ankara'da şarkı söyledi

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#Annem Ankara#Kanal D#Bergüzar Korel
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 11:44

Kanal D’nin sevilen dizisi Annem Ankara’da heyecan devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde Bergüzar Korel’den sürpriz var. Korel, dizi için stüdyoya girdi. Çocuklarıyla ayakta kalma mücadelesi veren, sevgi dolu bir anne Zuhal’i canlandıran Korel’in duygusal tanıtımda söylediği Cem Adrian’dan ‘Ben Seni Çok Sevdim’ şarkısı, izleyicinin kalbine dokundu. Başarılı oyuncu performansıyla övgü topladı.

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HASAN YİNE ÇIKMAZDA!

Dizinin son bölümünde geçmişteki sırları açığa çıkan Hasan (Mehmet Günsür), Zuhal'e, (Bergüzar Korel) Güneş'in kendi kızı olduğunu itiraf etti. Yeni tanıtımda gerçeklerle yüzleşen Zuhal, “Sana üç evlat verdim. Sen bizi hiç sevmemişsin ki, ben seni çok sevdim Hasan” diyerek duygularını dile getirdi.

Bergüzar Korel Annem Ankarada şarkı söyledi

BİR ŞARKI BİN DUYGU…

BKM imzalı izleyiciyi duygudan duyguya sürükleyen Annem Ankara’da ailesi ile büyük sırrı arasında bocalayan Hasan, “Bir çocuğumun daha benden nefret etmesini istemiyorum” diyerek Zuhal’e kendisini anlatmaya çalışır. O anlarda Bergüzar Korel’in sesinden ‘Ben seni Çok Sevdim’ şarkısı yankılanır.

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Bergüzar Korel Annem Ankarada şarkı söyledi

Annem Ankara çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de

 

 

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#Annem Ankara#Kanal D#Bergüzar Korel

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