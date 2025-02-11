Bergüzar Korel Annem Ankara'da şarkı söyledi

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HASAN YİNE ÇIKMAZDA!

Dizinin son bölümünde geçmişteki sırları açığa çıkan Hasan (Mehmet Günsür), Zuhal'e, (Bergüzar Korel) Güneş'in kendi kızı olduğunu itiraf etti. Yeni tanıtımda gerçeklerle yüzleşen Zuhal, “Sana üç evlat verdim. Sen bizi hiç sevmemişsin ki, ben seni çok sevdim Hasan” diyerek duygularını dile getirdi.

BİR ŞARKI BİN DUYGU…

BKM imzalı izleyiciyi duygudan duyguya sürükleyen Annem Ankara’da ailesi ile büyük sırrı arasında bocalayan Hasan, “Bir çocuğumun daha benden nefret etmesini istemiyorum” diyerek Zuhal’e kendisini anlatmaya çalışır. O anlarda Bergüzar Korel’in sesinden ‘Ben seni Çok Sevdim’ şarkısı yankılanır.

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Annem Ankara çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de