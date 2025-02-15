'Bergüzar ile çok iyi anlaşıyoruz'

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“İKİMİZDE DE ÇOCUK ENERJİSİ VAR”

Dağıttığı yuvasını toparlamaya çalışan Hasan karakterine hayat veren başarılı oyuncu, “Hasan karakteri ile ortak yanlarınız var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Hasan’ın içinde çok acayip bir çocuk enerjisi var. Benimle en ortak yanı bu. Bana kimse Hasan’ı anlatmadı, senaryoyu okuyarak onu anladım. Daha ilk sahnelerden Hasan’ın neler yaptığını gördüğüm için sonra büyük sürprizlerle karşılaşmadım.”

“BERGÜZAR’LA ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ”

Sette eğlenceli vakit geçirdiğini de belirten Günsür, “Bergüzar’la çok iyi anlaşıyoruz, neredeyse telepatik bir anlaşma şeklimiz var. İkimiz de gülmeye çok hazırız. Bu kadar dramanın içinde gülmek de gerekiyor. Bergüzar’ın da röportajını seyrettim ‘dalağı düşük’ demiş benim için doğrudur, gülmeye her zaman hazırımdır.”

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“HASAN İLE ZUHAL’İN İLİŞKİSİ İNİŞLİ ÇIKIŞLI"



Hasan ve Zuhal’in iniş çıkışlı, uzak-yakın hayatının devam edeceğini söyleyen Günsür, ”Ortada üç tane çocuk var, o yüzden birbirlerinden asla tamamen kopamayacak. İkisinin de hayatına başka insanların girmesi aralarındaki dinamiği de değiştirebilir” şeklinde konuştu.

“ŞARKI SÜRPRİZİ OLABİLİR”

BKM imzalı Annem Ankara’nın başrol oyuncusu Günsür, 90’larda en çok dinlediği isimlerden de bahsetti. Günsür, “Levent Yüksel’in ilk albümünü bolca dinlerdik. MFÖ ve Bulutsuzluk Özlemi dinlerdim. Biz de müzik yapıyorduk o zamanlar, daha çok yabancı şarkıların coverlarını hazırlıyorduk” diye konuştu. Başarılı oyuncu, “Annem Ankara izleyicileri için bir performans gelir mi?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: Bir sürpriz olabilir, neden olmasın?

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GÜÇLÜ KADRO

Annem Ankara’nın güçlü oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Yıldıray Şahinler, Sevinç Erbulak, Fatma Toptaş, Muharrem Türkseven, Orhan Kılıç, Didem İnselel, Alara Turan, Mustafa Açılan, Durukan Çelikkaya, Mustafa Enis Bilir ve Sinem Uslu ve Belçim Bilgin yer alıyor.





Annem Ankara çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.