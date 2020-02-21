Bergen filmi ne zamana vizyona girecek? Bergen kimdir?

'Acıların kadını' olarak bilinen Bergen'in hayatını anlatacak olan filmle ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Bir süredir Serenay Sarıkaya’nın başrolüne hayat vereceği konuşulan filmin vizyon tarihi de belli oldu.



Evliliği boyunca şiddete maruz kalan ve eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen Bergen'in öyküsünü anlatacak film 27 Kasım 2020 tarihinden itibaren seyirciyle buluşması planlanıyor.

BERGEN KİMDİR?

Acıların Kadını ve Arabeskin Kraliçesi isimleriyle bilinen Bergen, 15 Temmuz 1958 tarihinde dünyaya geldi. Asıl adı Belgin’di. İlkokulu bitirir bitirmez birincilikle konservatuvara girdi. Bir türlü ısınamadığı okulu bıraktı, sahneye çıkmaya karar verdi. Yaşını büyüttükten sonra Norveç’in Bergen şehrinden esinlendi ve kendisine bu ismi taktı.

31 Ekim 1982'de kocası tarafından yüzüne atılan kezzap sonucu iki gözünü de kaybetti, daha sonra sol gözü görme yetisi kazandı ve sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazense güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı. 1986'da yayınladığı üçüncü stüdyo albümü "Acıların Kadını"nı albümü ve kendi hayat hikayesini anlatan albümle aynı adlı filmde oynamasının ardından "Acıların Kadını" olarak anılmaya başladı. Sanat yaşamı boyunca Sen Affetsen Ben Affetmem, Kader Diyemezsin, Benim İçin Üzülme, Elimde Duran Fotoğrafın, Neden Dönmesin? gibi pek çok şarkı bıraktı.



14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, annesiyle bir başka şehre giderken eski eşi Halis tarafından silahla vurularak öldürüldü.

31 yıllık kısa yaşamına 6 Longplay, 11 kaset, 129 şarkı ve 1 video filmi sığdıran Bergen memleketi Mersin'e defnedildi. Toroslar, Mersin'deki asri anıt mezarlık ziyarete açıktır



Daha sonra pek çok arabesk ve nostalji konseptli albümlerde şarkıları yer alan Bergen, Ceylan Ertem, Ebru Yaşar, Emrah, Funda Arar, Muazzez Ersoy ve Işın Karaca gibi pek çok sanatçı tarafından cover'landı.