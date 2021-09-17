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Bergen filmi ne zaman çıkacak? Detaylar belli oldu

#Bergen#Bergen Filmi#İcerikhaber
Bergen filmi ne zaman çıkacak Detaylar belli oldu

Bergen filmi için çekimler sürüyor. Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı filmde Bergen’i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak. Danışman kadrosu; sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci’den oluşan filmde Bergen sadece kurban değil, müzisyen yönüyle öne çıkan bir kahraman olarak anlatılacak. Peki, Bergen filmi ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Yapımcılığını Orchestra Content’in üstlendiği ve daha önce Serenay Sarıkaya'nın rol alacağı duyurulan ‘Bergen’ filminde başrolün sahibi belli oldu. Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Twitter paylaşımı ile 'Bergen'i canlandıracağını ilan etti.

Pandemi nedeniyle bir kez ertelenen çekimler, sağlık koşullarının güvenceye alınmasıyla 20 Eylül’de start alacak. 

BERGEN FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

“Acıların Kadını” olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatını tüm gerçekliğiyle beyazperdeye aktaracak olan film, Şubat 2022’de sinemaseverlerle buluşacak.

SERENAY SARIKAYA: PROJEDEN AYRILDIM

Daha önce 'Bergen' rolü için yapımcı firma ile anlaşan Serenay Sarıkaya,  yeni çekim takvimine uymadığını belirterek projeden ayrılmıştı.  Sarıkaya, sosyal medya hesabında yazılı açıklama yayınlamıştı...

Bergen filmi ne zaman çıkacak Detaylar belli oldu

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BERGEN KİMDİR?

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan ünlü şarkıcı, 16 Temmuz 1959'da Mersin'de dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken, annesi Sebahat Çakır ile babasının boşanması sonucu, 1966'da annesiyle Ankara'ya yerleşti.

İlk öğretimini Yenimahalle Yunus Emre İlkokulunda tamamlayan Bergen, okulda mandolin çalarak, şarkı söylüyordu. Bergen'in müziğe yeteneğini fark eden öğretmenleri, mezun olduktan sonra ünlü ismi konservatuvar okumaya teşvik etti.

Ankara Devlet Konservatuvarının sınavlarına girerek, piyano bölümünü birincilikle kazanan sanatçı, ilk iki yıl piyano ve viyolonsel eğitimi aldı.

Sanatçı, maddi imkansızlıklar sonucu okula devam edemedi, yaşını büyüterek bir süre PTT'de çalıştı.

Resmi kayıtlara ve mezar taşına doğum tarihi 1958 olarak geçen Bergen, 1977'de eğlenmek için gittiği gece kulübünde arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıkarak "Batsın Bu Dünya"yı seslendirdi ve kulübün sahibi İlhan Feyman'dan teklif alarak, sahnelere adım attı.

Yaşadığı sıkıntılı dönemi 1988'de bir  röportajda anlatan ünlü isim, "Aslında benim hayatım sahnelere çıkmak isteyenlere örnek olmalı. Konservatuvarın iki yılını başarıyla tamamlamıştım ve maddi imkansızlıklar yüzünden okuyamıyordum. Okulumu çaresizlikler içinde bırakarak PTT'de memur olarak çalışmaya başladım." sözleriyle aktarmıştı.

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