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Haber Giriş: 09.10.2020 - 15:08 | Son Güncelleme:

Beren Gökyıldız kimdir, kaç yaşında? Çocukluk dizisinin Mavi’si…

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Beren Gökyıldız kimdir, kaç yaşında? Çocukluk dizisinin Mavi’si…
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Beren Gökyıldız, Çocukluk dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Her hafta cuma akşamları ekrana gelecek olan Çocukluk dizisi oyuncuları arasında yer alan Gökyıldız, Mavi karakterine hayat veriyor. Peki, Çocukluk dizisinin Mavi’si Beren Gökyıldız kimdir, kaç yaşında?

Çocukluk dizisinin Mavi’si merak edilen isimler arasında bulunuyor. Dizide Mavi karakterine Beren Gökyıldız hayat veriyor. 20 Eylül 2009'da İstanbul'da dünyaya gelen başarılı isim daha önce Anne, Kızım, Kocamın Ailesi gibi yapımlarda rol almıştı.

ÇOCUKLUK DİZİSİNDEKİ MAVİ KİMDİR?

Çocukluk dizisinde Mavi karakterine Beren Gökyıldız hayat veriyor.

BEREN GÖKYILDIZ KİMDİR?

20 Eylül 2009'da İstanbul'da doğdu. Beren Gökyıldız ilköğretim eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk kariyerine ilk olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Kocamın Ailesi dizisiyle başlayan. Beren Gökyıldız oynadığı karakterle izleyenlerin beğenisini kazanmıştır.

Küçük yaşına rağmen başarılı bir performans sergileyen Beren Gökyıldız, Show TV'de yayınlanan Güldüy Güldüy Show'da oynamıştır. Anne dizisinde Melek karakterine hayat vermişti. Kızım dizisinde yer alan Beren Gökyıldız bu dizide Buğra Gülsoy ile birlikte rol almıştır.

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