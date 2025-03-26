"Beraber Silivri'ye gideceğiz" dedi...Ağabeyi Ercan Deniz'den Özcan Deniz'e büyük şok

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Uzun süredir araları açık olan ağabey-kardeş arasında köprüler atıldı. Özcan Deniz’i, kız kardeşlerini kandırarak daha önce ortak olan şirket kasasını boşaltmak ve şirketlerine ait gayrimenkuller üzerinden vergi kaçırmakla suçlayan ağabey Ercan Deniz, iddialarını belgeleriyle kanıtlayabileceğini söylemişti. o belgeler, tüm detaylarıyla televizyonda ilk kez ve sadece Neler Oluyor Hayatta’da yer aldı.

“ZİMMETİNE PARA GEÇİRDİ, USULSÜZ EVRAK YAPTI”

Kardeşi Özcan Deniz’in savcılığa da ifade için çağırıldığı Zekeriyaköy’deki villalar konusunda çok önemli iddiaları vardı Ercan Deniz’in. Maliyeti 130 milyon liraya varan o villaların, Özcan Deniz tarafından kız kardeşi Melek’e tanesi 6 milyon liraya satılmış olarak gösterildiğini iddia etti. “Bu şirket bu villalardan para kazanıp vergi vermeliydi, ama iki kardeş usulsüzce evrak düzenlediler” diyen ağabey Ercan Deniz “Bu konuda davalığız. Benim sessiz kalabileceğimi nasıl düşünüyorlar?” dedi.



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Ercan Deniz, o mülklerin satışını durdurup dava açınca Özcan Deniz’in bu kez kız kardeşi Melek’le yine anlaşarak; villaların tanesini 3,5 milyon lira, toplamda 13 milyon lira karşılığında ömür boyu kullanım hakkı aldığını söyledi.Aylık kirası 1 milyon lirayı, satışı ise 4-5 milyon doları bulacağını söyleyen Ercan Deniz, o belgeleri de gösterdi ve şunları söyledi;“Benim buna dava açmayacağımı nasıl düşünürler? Bu paralar kardeşim Melek’e verilmiş görünüyor, yani şirketin kasasına ama şirkette böyle bir para yok, fatura da yok”

“HEP BERABER SİLİVRİ’YE GİDECEĞİZ”

Ercan Deniz, iddia ettiği usulsüzlüğe karşı yine de kardeşlerine kıyamadığını ve bu işi çözmek için çağrıda bulunduğunu, bu yüzden sadece sözleşmelerin iptali davası açtığını söyledi. Özcan Deniz tarafından sürekli “bana bir şey olmaz” sözünü duyduğunu iddia eden ağabey Ercan Deniz; “Maliye peşimizde, beni de inceliyorlar. Akıllarını yitirmişler. Acıyordum, yapmadım ama ceza davası açacağım. Beraber hapse gideceğiz” dedi.



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Kardeşi Özcan Deniz’in sürekli mağduru oynadığını söyleyen Ercan Deniz, asıl mağdurun kendisi olduğunu, şirketini 10 güne kadar kapatacağını söyledi ve ekledi;“Konserlerden aldığı paraların toplamı 130 milyon lira, devlete gösterdiği rakamsa 30 milyon lira. Paralar kimde?”

“SERVETİN İÇİNDE YÜZÜP VERGİ VERMİYOR”

Özcan Deniz’in ayda sekiz konserden 20 milyon lira ve diziden de 10 milyon lira olmak üzere toplam 30 milyon lira kazandığını söyleyen ağabey Ercan Deniz, vergi ödememekle suçladığı kardeşini kendisini bu kadar zor durumda bırakıp asla yardım etmemekle ve vicdansızlıkla suçladı.

“ANNEMİ EVDEN KOVUP KIZ KARDEŞİMİ DÖVDÜLER”

Aralarındaki sorunların Özcan Deniz’in Samar Dadgar’la evlendikten sonra başladığını söyleyen Ercan Deniz, sadece maddi konularda değil aile meselelerinde de çok çarpıcı suçlamalarda bulundu.

“Annemi evden kovdular” diyen Ercan Deniz, kız kardeşinin de çocuğunun gözü önünde Özcan Deniz ve eşi tarafından dövüldüğünü iddia etti.

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“VATANDAŞLIĞI ALDIĞI AN ÖZCAN’A YAPACAĞINI BİLİYORUM”

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’la sevdiği için değil, Samar Dadgar’ın vatandaşlık alması için evlendiğini iddia eden Ercan Deniz, “Samar Dadgar yakında T.C vatandaşlığını alacak, alır almaz da Özcan Deniz’e ne yapacağını biliyorum, evlilikleri çıkar üzerine kurulu” diye konuştu.