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Güncelleme Tarihi:

#Doğu Demirkol#İbrahim Emre Özdemir#Brad Pitt
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Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 09:08

Komedyen Doğu Demirkol, Hollywood yıldızları Brad Pitt ve George Clooney’nin dergi pozunu taklit etti.

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DERGİ POZLARI GÜNDEM OLDU

“Wolfs” filminde birlikte rol alan Hollywood yıldızları Brad Pitt ve George Clooney, GQ dergisinin eylül sayısı için Güney Fransa’da objektif karşısına geçmişti. 30 yıldır dost olan iki ünlü oyuncunun fotoğrafları, sosyal medyada büyük ses getirdi.

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TIPKI BRAD PITT!

Doğu Demirkol, Brad Pitt’le George Clooney’nin kıyafetleriyle suya girerek verdikleri pozu taklit etti. Arkadaşı İbrahim Emre Özdemir’le beraber suyun içinde fotoğraf çektiren komedyen, o kareleri Instagram’da “Benzer işler” notuyla paylaştı.

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Takipçileri Demirkol’a “Tıpkısının aynısı”, “Ben karıştırdım, bu nasıl benzerlik”, “Senin Brad Pitt’ten fazla giderin var” şeklinde yorumlar yazdı.

 

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#Doğu Demirkol#İbrahim Emre Özdemir#Brad Pitt

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