Bensu Soral kimdir, kaç yaşında, evli mi? Bensu Soral’ın hayatı ve eşiyle ilgili bilgiler

Bensu Soral 23 Mart 1991 tarihinde dünyaya geldi. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim gördükten sonra kendisi gibi oyuncu olan ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başladı.



Modellik geçmişine de sahip olan Bensu Soral, daha önce Kemal Tahir’in ölümsüz eserinden uyarlanan ve TRT1 ekranlarına gelen Yol Ayrımı dizisinde rol aldı. Vicdan dizisiyle birlikte ülkenin en sevilen genç oyuncularından biri olarak anılmaya başlanmıştır.



Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer almıştır. Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış "İçerde" adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterini canlandırdı. Kadrosunda usta isimlerin yer aldığı Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırdı. Bensu Soral, 2018 yılında iş adamı Hakan Baş ile nikah masasına oturdu.