Bensu Soral kimdir, kaç yaşında? Bensu Soral, Cam Tavanlar dizisi Leyla rolüyle geri dönüyor!

Merak uyandıran hikayesi ile yaz aylarında ekranlara renk katacak Ojo Pictures’ın yeni dizisi ‘Cam Tavanlar’ bu akşam ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın yer aldığı, 9 Haziran Çarşamba akşamı ilk bölümüyle Show TV’de ekranlara gelecek olan dizinin afişi ve tanıtımları kadar oyuncuları da gündemin merak edilen konuları arasında. İşte o oyunculardan biri olan Bensu Soral, 4 yıldır ara verdiği dizi projelerine Cam Tavanlar ile hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Peki güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni kazanan Cam Tavanlar’ın Leyla’sı Bensu Soral kimdir, kaç yaşında? İşte Bensu Soral’ın oynadığı diziler…

CAM TAVANLAR LEYLA KİMDİR?

8 yaşında yetim kalmasıyla hayatı alt üst olan Leyla’nın hayat mücadelesi hiç bitmemiş, Leyla bugüne tırnaklarıyla kazıyarak gelmiştir. Zeki, çalışkan ve disiplinli bir kadındır. Güzelliği ile değil, işiyle ön plana çıkmak ister. Erkeklerden uzak durur, sadece ipleri kendi elinde tuttuğu ilişkilere izin verir. Her olayı yenmek ve yenilmek olarak görür ve yenilmekten nefret eder. Leyla, tam kariyerinin zirvesine ulaşacakken her şeye yeniden başlamak zorunda kalır ancak bu defa cam tavanları yıkacaktır.

BENSU SORAL KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

23 Mart 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Bursa'da bulunan İnegöl Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördü. Ardından, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde grafik üzerine eğitim görmeye başladı. Ablası Hande Soral'ın da desteğiyle oyunculuğa başlayan Bensu Soral, İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile televizyon ekranlarına çıktı. Aynı zamanda 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış 'İçerde' adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan "Melek" karakterini canlandırmıştır ve bu rolle popülerlik kazanmıştır.

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