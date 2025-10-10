Sevgilim hem zengin hem yakışıklı ama birazcık boydan kısa! Yanında çocuk gibi görünüyor

Haberin Devamı

Bu konuda yıllardır belki de yüzyıllardır söylenenler var. Erkeğin kadından "şu kadar yaş büyük olması iyidir" ya da "İdeal bir ilişki için eşler arasında bu kadar yaş farkı olması gerekir" gibi.

Yaş ile ilgili efsaneler çoktan yıkıldı. Kimi zaman kadın ya da erkek fark etmeksizin farklı kuşaklardan kadınlar ya da erkekler birbirlerine aşık olabiliyor.

Bundan sonra konuşulan bir diğer ayrıntı da boy... Günümüzde bile sevgililer ya da eşler söz konusu olduğunda hep erkeğin kadından daha uzun olması gerektiği söyleniyor.

Ama galiba bu efsane de yıkılmak üzere. Özellikle gösteri dünyasında kadınların bariz şekilde erkeklerden uzun olduğu mutlu ilişkiler de var.

NİŞANLISI DAHA UZUN BOYLU

İşte bunun örneklerinden birini de Victoria's Secret modeli olarak ünlenen 32 yaşındaki Jessica Clarke ile 49 yaşındaki Dave Gardner sergiliyor.

David Beckham'ın yakın arkadaşı ve iş ortağı David Gardner… Yıllardır içtiği su ayrı gitmeyen dostunu önemli gecesinde de yalnız bırakmadı.

Bir dijital platform için çekilen ve Victoria Beckham'ın hayatını konu alan belgeselin gala gecesinde ünlü ailenin yanındaydı yine Gardner.

Yıldız yağmuru gibi geçen o gecede Gardner'a model nişanlısı Jessica Clarke eşlik etti.





TOPUKLU GİYİNCE OLDUĞUNDAN DA UZUN GÖRÜNÜYOR

Kısa bir süre önce nişanlanan çift, kırmızı halıda kameralara mutluluk pozları verdi...

İşte o anlarda da çiftle ilgili çarpıcı bir ayrıntı iyice göz önüne çıktı... Daha açık söylersek Dave Gardner ile Jessica Clarke arasındaki boy farkı.

Yeri gelmişken hemen belirtelim... Gardner'ın boyu 1 metre 73 santim. Aslında çok da kısa sayılmaz. Ama nişanlısı bir model olduğu için kelimenin tam anlamında "endamıyla" onu geride bıraktı.

Jessica Clarke, 1 metre 80 santim boyunda... Gala gecesinde elbisesinin altına yüksek topuklu ayakkabılar giyince de nişanlı onun yanında çocuk gibi kaldı kelimenin tam anlamıyla.

Jessica Clarke topuklu ayakkabı giydiğinde nişanlısıyla aralarındaki boy farkı daha belirgin oluyor.

YATAK POZUYLA NİŞANI İLAN ETTİLER

2023 yılından bu yana birlikte olan Dave Gardner ile Jessica Clarke, geçen ay da nişanlandıklarını ilan etti.

Gardner mutlu haberi sosyal medya sayfasından duyurdu. Yatakta çekilen bir pozlarını 'Tahmin edin ne? Bana evet dedi... En iyi arkadaşım seni çok seviyorum' mesajı eşliğinde evlilik yolunda ilk adımı attıklarını ilan etti.

Aslına bakılırsa Dave Gardner'ın şansı uzun boylu kadınlardan yana açılmış desek yanılmayız.

ESKİ SEVGİLİSİ DE ONDAN UZUNDU

Bundan önce ünlü oyuncu Liv Tyler ile bir ilişki yaşadı Gardner… Eski çiftin 2015 doğumlu Sailor Gene ve 2016 doğumlu Lula Rose adında iki tane çocuğu bulunuyor.

Dave Gardner, Liv Tyler ile yan yana geldiğinde de aralarındaki boy farkı gün yüzüne çıkıyordu... Doğrusu Liv Tyler'ın boyu da 1.80'e yakın. Yıldız 1.77 boyunda.