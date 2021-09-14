Benim Kocam Yapmaz oyuncuları kimdir, konusu nedir? Benim Kocam Yapmaz filmi oyuncu kadrosu
Benim Kocam Yapmaz filmi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Benim Kocam Yapmaz filminde Selvi karakterine Merve Sevi, Sami karakterine Çağkan Çulha hayat veriyor. İşte Benim Kocam Yapmaz oyuncuları ve konusu
Benim Kocam Yapmaz bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Benim Kocam Yapmaz filmi oyuncuları arasında Merve Sevi, Çağkan Çulha, Nurseli Idiz gibi isimler bulunuyor.
BENİM KOCAM YAPMAZ OYUNCULARI
Benim Kocam Yapmaz filmi oyuncuları arasında Merve Sevi, Çağkan Çulha, Nurseli Idiz, Şeyla Halis, Kimya Gökçe Aytaç, Wılma Elles, Orçun Kaptan bulunuyor.
BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİ KONUSU
Örnek gösterilen bir evliliği olan Selvi'nin, kocasının sadakatinden zerre şüphesi yoktur. Ta ki bir kaza yüzünden kocası Sami'nin hastaneye kaldırıldığını öğrenene kadar! Kocasının kaza sırasında yalnız olmadığını öğrenir. Yaşadıkları kötü tecrübeler yüzünden hiç bir erkeğe güvenmeyen Selvi'nin çatlak ailesi, gerçeği öğrenmek için Sami'nin peşine düşer ve başları belaya girer.