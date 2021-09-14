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Televizyon
Haber Giriş: 14.09.2021 - 17:30 | Son Güncelleme:

Benim Kocam Yapmaz oyuncuları kimdir, konusu nedir? Benim Kocam Yapmaz filmi oyuncu kadrosu

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Benim Kocam Yapmaz oyuncuları kimdir, konusu nedir? Benim Kocam Yapmaz filmi oyuncu kadrosu

Benim Kocam Yapmaz filmi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Benim Kocam Yapmaz filminde Selvi karakterine Merve Sevi, Sami karakterine Çağkan Çulha hayat veriyor. İşte Benim Kocam Yapmaz oyuncuları ve konusu

Benim Kocam Yapmaz bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Benim Kocam Yapmaz filmi oyuncuları arasında Merve Sevi, Çağkan Çulha, Nurseli Idiz gibi isimler bulunuyor.

BENİM KOCAM YAPMAZ OYUNCULARI

Benim Kocam Yapmaz filmi oyuncuları arasında Merve Sevi, Çağkan Çulha, Nurseli Idiz, Şeyla Halis, Kimya Gökçe Aytaç, Wılma Elles, Orçun Kaptan bulunuyor.

BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİ KONUSU

Örnek gösterilen bir evliliği olan Selvi'nin, kocasının sadakatinden zerre şüphesi yoktur. Ta ki bir kaza yüzünden kocası Sami'nin hastaneye kaldırıldığını öğrenene kadar! Kocasının kaza sırasında yalnız olmadığını öğrenir. Yaşadıkları kötü tecrübeler yüzünden hiç bir erkeğe güvenmeyen Selvi'nin çatlak ailesi, gerçeği öğrenmek için Sami'nin peşine düşer ve başları belaya girer.

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