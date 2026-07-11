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'Benim kardeşim nerede?'

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Çağan Efe Ak#Ata Yaşat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 14:10

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17'de heyecan giderek artıyor. Aras’ın (Çağan Efe Ak), Serhat’a (Çağdaş Onur Öztürk) “Benim kardeşim nerede?” diye haykırdığı yeni tanıtım, izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

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“DÜNYA SİZİN İÇİN OYUN ALANI”

Tanıtımda Deniz’in (Helin Elveren), Teoman’a (Ata Yaşat) söylediği sert sözler de dikkat çekti. Deniz’in, “Dünya sizin için, hiçbir şeyin bedelini ödemediğiniz kocaman bir oyun alanı. Oyuncaklarınız da bazen birinin gururu, birinin hayalleri, birinin canı oluyor” sözleri, hikâyede yaşanacak gelişmelere dair önemli ipuçları verdi.

Benim kardeşim nerede

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“O ÇOCUK DURMAYACAK”

Fragmanın devamında Şebnem’in (Nesrin Cavadzade), “Bizimle ilgili her şeyi öğrenmiş. O çocuk, kardeşini bulana kadar durmayacak” sözleri gerilimi daha da artırdı. Psikoloğun, “Eğer iki kardeşin bir araya gelmesini engellemeye kararlıysanız, Aras ve Teoman’ın birbirlerinden uzak kalmalarını sağlamanız gerekir” tavsiyesi ise izleyicilerin aklına “Şimdi ne olacak?” sorusunu getirdi.

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Benim kardeşim nerede

“KÖKÜNDEN HALLETMELİYİZ”

Tanıtımın finalinde Şebnem ile Hakan (Armağan Oğuz) arasında geçen konuşma endişe yarattı. Şebnem’in, “Bu meseleyi kökünden halletmeliyiz” sözlerine karşılık Hakan’ın, “Benden birini kendi ellerimle öldürmemi istiyorsunuz” yanıtını vermesi ve fragmanda yer alan Serhat’ın hastane görüntüsü, yeni bölüme ilişkin merakı zirveye taşıdı.

Benim kardeşim nerede

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, Pastel Film imzalı Daha 17, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

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#Daha 17#Çağan Efe Ak#Ata Yaşat

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