'Benim kardeşim nerede?'

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“DÜNYA SİZİN İÇİN OYUN ALANI”

Tanıtımda Deniz’in (Helin Elveren), Teoman’a (Ata Yaşat) söylediği sert sözler de dikkat çekti. Deniz’in, “Dünya sizin için, hiçbir şeyin bedelini ödemediğiniz kocaman bir oyun alanı. Oyuncaklarınız da bazen birinin gururu, birinin hayalleri, birinin canı oluyor” sözleri, hikâyede yaşanacak gelişmelere dair önemli ipuçları verdi.

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“O ÇOCUK DURMAYACAK”

Fragmanın devamında Şebnem’in (Nesrin Cavadzade), “Bizimle ilgili her şeyi öğrenmiş. O çocuk, kardeşini bulana kadar durmayacak” sözleri gerilimi daha da artırdı. Psikoloğun, “Eğer iki kardeşin bir araya gelmesini engellemeye kararlıysanız, Aras ve Teoman’ın birbirlerinden uzak kalmalarını sağlamanız gerekir” tavsiyesi ise izleyicilerin aklına “Şimdi ne olacak?” sorusunu getirdi.

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“KÖKÜNDEN HALLETMELİYİZ”

Tanıtımın finalinde Şebnem ile Hakan (Armağan Oğuz) arasında geçen konuşma endişe yarattı. Şebnem’in, “Bu meseleyi kökünden halletmeliyiz” sözlerine karşılık Hakan’ın, “Benden birini kendi ellerimle öldürmemi istiyorsunuz” yanıtını vermesi ve fragmanda yer alan Serhat’ın hastane görüntüsü, yeni bölüme ilişkin merakı zirveye taşıdı.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, Pastel Film imzalı Daha 17, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.