"Benim kardeşim neden öldü? Deli olacağım!" 6 yıl önce katledilen Mezdeke üyesi Aynur Kanbur'un ablası isyan etti

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Aynur Kanbur 6 yıl önce bugün 8 kurşunla katledilmişti ama katili bulunamadı, ölüm nedeni ise belli değil. Acılı ablası Dilek Kıymış, kardeşinin ölüm yıl dönümünde Neler Oluyor Hayatta’ya canlı bağlanarak konuştu, "Benim kardeşim neden öldü? Deli olacağım!" diyerek isyan etti.

2 yıl önce katilin görüntülerinin tanıyan birinden ihbar geldiğini söyleyen Dilek Kıymış, "Fotoğrafları, dökümanları geldi. Polise gittim ama o şahsın ifadesi alınmadı" dedi. Ellerindeki iki veriden birinin katile ait olduğu öne sürülen bilgiler, ikincisinin ise kardeşinin yaptığı şüpheli Erbil ziyareti olduğunu söyledi. Kıymış, "Güzel kardeşimin ölümünün nedeni belli olsa ben birazcık rahat edeceğim" diyerek çağrıda bulundu, katilin bulunmasını istedi.



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Abla Dilek Kıymış, 6 yıl önce yaşadıklarını böyle anlatmıştı...

-Şüphelendiğimiz hiç kimse yok. Benim kardeşimin şüphelenilecek bir hayatı yoktu. Herkes biliyor. Hiç kimseye bunu yakıştıramıyorum ama böyle bir olay da yaşanmış değil ezelinden beri. Hiç öyle bir meselemiz yok. evi tarandı. Evinin içinde çöpünü dökerken benim kardeşim, apartmana girdi kıstırdı kardeşimi. Çünkü o açmazdı kapısını. Giriş dairesi burası. Çöple beraber paramparça etmiş kardeşimi. 9 kurşun sıkmış. Benim kardeşim de eğer şehitse kadın şehit.

Mezdeke 'nin dansçısı Aynur Kanbur öldürüldü

"EVE GİTTİĞİMDE POLİS DOLUYDU"

- Rica ediyorum ses olun, çığlık olun, hükümetin bireylerine ulaşın bu iş çözülsün lütfen. Çünkü melek gibi bir insan kayboldu gitti.

- Kızı aradı beni, dışarıdaydı işten gelmek üzereydi. 'Teyze evden arıyorlar, eve gitmen lazım. Silah sesi varmış bizim dairede' dedi.

- Kardeşimi aradım cevap vermeyince hemen gittim. Polis doluydu içeride zaten.

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- İçeriye doğru yöneldiğimde polis sokmadı. 10-15 dakika dışarıda bekledik. Lütfen bunları aydınlatın. Benim kardeşim gitti zaten ona bir şey yapamayacağız. Katil de yakalansa bir şey olmayacak. Belki sebebi belli olacak ama neden?

- Biz birbirimizin kara kutusuyuz doğduğumuzdan beri. Aramızda 5 yaş var ben ablasıyım. Benden habersiz su içmez. Biz birbirimize çok bağlı bir aileyiz. Ben kendim gibi biliyorum kardeşimi. Beni bırakın arkadaşlarına sorun. Emniyet sabaha kadar sorguladı herkesi. İşin kötü tarafı zaten bu. Sebep yok, kimse yok. Şüphe yok. Neden?

"ÖLMEDEN BİR SAAT ÖNCE TELEFONLA KONUŞTUK"

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- Polis çok iyi çalıştı, Allah razı olsun. AİHM'e başvuracağım, idam çıksın artık yeter. Çocuklara tecavüz, kadınlara ölüm. İdam çıksın artık!

- Polis bütün kameraları söktü. Çok sıkı çalıştılar. Sabaha kadar en az 10 kişi sorgulandı yakın çevreden.

- Saat 20:15'te bu iş başına geliyor. Kardeşimle 19:10 gibi konuştum. Spora gitmişti o gün. Hergün konuşuyoruz 2-3 kez. Ben onu aramıştım, duymadı. Sonra geri dönüp o beni aradı, ben duymadım. Bir daha aradım günlük mevzuları konuştuk. 'Akşam yemeğe gelecek misin, ben mi geleyim' hadiseleri. 'Spordan geldim ben çok yorgunum kız geliyor yemek hazırladım yemek yiyeceğiz' dedi. Gündüz ona ulaşabilseydim akşam kardeşime gidecektim.

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- Çöpü daire kapısının önüne koyma saati var onun. Rutindir 20:15... Olay yakın takibi gösteriyor. Bilmiş, takip etmiş ama kim? Öldürme amaçlı biri gelmiş. 9 kurşun, 2 tanesi sekmiş. 7 tanesi vücudunda. Bu nasıl bir canilik?

"7 SENE ANNEMİZE BAKTI"

- Apartman komşuları ilk kurşun sesinde balkona koşuyor. Dışarıdan mı diye. Silah sesleri devam edince merdivenlere yöneliyorlar O sırada bunu yapanlar kaçıyor. 2 kişi oldukları, hatta birinde siyah kapüşon, diğerinde siyah atkı olduğu yönünde bir bilgi verildi mahalleli tarafından.

-Kardeşim 7 sene anneciğine baktı. Üzüntülerini gömdü başına bu iş geldi. Annemizi kaybedeli 2,5 yıl oldu. Kızının sağlığı iyi değil, şu an tansiyonu çok yüksek.

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Aynur Kanur'un ekip arkadaşı Mezdeke dansçısı Dilek Maltepe ise şunları söyledi:

- Antalya'dan yeni geldim. Kapının çalınıp çalınmadığını bilmiyoruz. Sadece kapıya çöp bırakırken oluyor bu olay. Bir tek onu biliyoruz. Her gün konuşuyor, her gün görüşüyorduk. En son görüşmemizde hatır sorduk birbirimize. Günlük şeylerden konuştuk.

- Haberi mesajla aldım. Ablası mesaj gönderdi. O kadar emin konuşuyorum, bu bir sevgili erkek olayı değil. Resmen infaz edilmiş kız.

- Çok düzgün yaşayan, ailesine bağlı bir insandı. Şu anda herkes çok perişan.

- Aynur bir hastalık geçirdi ve bu olaydan çok etkilendi. Maddi sıkıntısı yoktu. Kimse tarafından tehdit edilmiyoruz, öyle arkadaşlarımız yok. Öyle bir ortamımız yok.

- Aynur'u sorsanız 'dünya iyisi, melek arkadaşım' derim... Yakıştıramıyorum, hiç kimse de yakıştıramıyor.