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‘’Benim elimden çocuğumu aldınız!’’

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#Üç Kız Kardeş#Berker Güven#Kanald
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 12:14

Kanal D’nin başladığı günden bu yana beğeniyle izlenen dizisi Üç Kız Kardeş’in 14 Kasım Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

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Somer, Türkan'a sevgisini kanıtlamaya çalışıyor. Kızlarıyla birlikte tekrar aile kurmayı istediğini de sözlerine ekleyen Somer, Türkan'ın cevabıyla büyük üzüntü yaşıyor.

 Yapımını Süreç Film’in, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Ören, Merve Şen, Zuhal Acar, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

 Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

‘’Benim elimden çocuğumu aldınız’’

 “Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

 

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#Üç Kız Kardeş#Berker Güven#Kanald

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