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'Benim Babam Bir Kahraman'ın çekimleri başlıyor

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#Ufuk Bayraktar#Mahir İpek#Mehmet Emin Güney
Benim Babam Bir Kahramanın çekimleri başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 08:01

Başrollerini Ufuk Bayraktar, Mahir İpek, Mehmet Emin Güney, Selim Erdoğan, İdris Nebi Taşkan ve Aslıhan Kapanşahin’in paylaştığı “Benim Babam Bir Kahraman”ın okuma provaları önceki gün Ataşehir Golf Kulübü’nde yapıldı.

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Orçun Benli’nin yönettiği, senaryosunu Orçun Benli ve Şükrü Üçpınar’ın birlikte yazdığı, Cocoon Media tarafından Leman Kurtcan yapımcılığındaki filmin çekimlerine yakında başlanacak.

Eşinin zamansız ölümünün ardından oğlu Can (Mehmet Emin Güney) ile kendine küçük, zorlu ama eğlenceli bir dünya kuran Altan (Ufuk Bayraktar), en trajik anlarda bile etrafındakileri güldürür.

Benim Babam Bir Kahramanın çekimleri başlıyor

Belediyede çöpçü olarak çalışan Altan, aldığı korkunç haberden sonra oğlunu bol aksiyonlu maceraya sürükler. Film, “Süper kahraman nedir? Nasıl yaratılır?” sorusuna cevap arayacak.

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