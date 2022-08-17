'Benim Babam Bir Kahraman'ın çekimleri başlıyor

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Orçun Benli’nin yönettiği, senaryosunu Orçun Benli ve Şükrü Üçpınar’ın birlikte yazdığı, Cocoon Media tarafından Leman Kurtcan yapımcılığındaki filmin çekimlerine yakında başlanacak.

Eşinin zamansız ölümünün ardından oğlu Can (Mehmet Emin Güney) ile kendine küçük, zorlu ama eğlenceli bir dünya kuran Altan (Ufuk Bayraktar), en trajik anlarda bile etrafındakileri güldürür.

Belediyede çöpçü olarak çalışan Altan, aldığı korkunç haberden sonra oğlunu bol aksiyonlu maceraya sürükler. Film, “Süper kahraman nedir? Nasıl yaratılır?” sorusuna cevap arayacak.