Benim Adım Melek'in 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Defne trafik kazası geçiriyor

TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek 26 Şubat Çarşamba akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde, Defne ve Ömer kovalamacısı feci kazayla sonuçlandı. Peki yeni bölümde Defne ölecek mi? İşte, Benim Adım Melek 23. yeni bölüm fragmanından görüntüler.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Defne’yi kaçırarak aşkına sahip olacağını sanan Adnan’ın bundan sonraki adımı ne olacak?

Kerem’in babasından nefret etmek için bir nedeni daha olur ve sonunda gözünü karartır. Melek, Kerem’in öfkesine dertlenirken gelmekte olan acıdan habersiz oğlunun arkasından bakakalır.

Defne’yi bir kez kaybetmenin köşesinden dönen Ömer, bir daha böyle bir şey olmasına izin vermeyecektir. Melek, yüreği ağzında kızından gelecek haberi beklerken locada işler karışır ve Cumali, Melek’e yüklenir. Gelen telefondaki çığlıkla Melek’in çığlığı birbirine karışır.