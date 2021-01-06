Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman? İşte Benim Adım Melek yeni bölüm tarihi...
Birçok dizisinin ekran macerasına ara vermesi ardından Benim Adım Melek dizisinin yeni bölüm akıbeti merak konusu oldu. Benim Adım Melek dizisi en son 30 Aralık Çarşamba günü izleyicilerle buluşmuştu. Peki, Benim Adım Melek yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte Benim Adım Melek yeni bölüm tarihi...
Birçok dizisinin ekran macerasına ara vermesine karşın Benim Adım Melek kaldığı yerden devam edecek. Benim Adım Melek Çarşamba akşamları saat 20:00'da TRT ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 47. yeni bölümü 6 Ocak Çarşamba günü ekranlara gelecek.
BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.
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