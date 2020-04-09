Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 28. bölümde neler oldu?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek bu hafta heyecanlı bir bölümle yayınlandı. Sevilen dizinin son bölümünde Ünzile nasıl bir karar vereceği merak konusu olurken Melek'in Halil'in itirafı karşısındaki yaşadıkları dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

20 yıldır susulanlar artık konuşulacak. Melek ve Halil’in geçmişle yüzleşmeleri herkesin düzenini değiştirecek. Ünzile’yi sarsan olay ne olacak ve bu olayın ardından Ünzile nasıl bir karar alacak?

Melek ve çocuklar Mithat ve seyranın nişanlanmasını sevinçle karşılayacaklar. Yolları Halfeti’ye düşen Cumali ve Seyitali yine karşı karşıya gelecekler. Halil’in aşk itirafını okuyan melek gözyaşlarına hakim olamayacak.