Benim Adım Melek yeni bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

Benim Adım Melek dizisinin yeni bölüm fragmanıyla birlikte ilk ipuçları geldi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin son bölüm finalinde beklenmedik bir misafirin sözleri Seyitali ve Cumali’yi derinden sarsarken, çocukların velayetini alma çabasıyla güçten düşen Melek, karşılaştığı manzarayla şaşırdı. Peki, Benim Adım Melek yeni bölümünde neler olacak? İşte Benim Adım Melek 19. bölümünden ilk görüntüler...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Cumali, haklı çıkmanın verdiği üstünlükle önce Seyitali’ye ardından da Halil’e yüklenir. Seyitali, nereye gittiği bilmez bir halde çeker gider. Alpay, Seyitali’nin karşısına çıkar ve anlaşmayı bozduğunu söyleyerek dilekçeyi yırtar.



Mithat’ın Seyran’la olan ilişkisi adım adım derinleşirken, Kadriye elinde tuttuğu saatli bombayı patlatmak için doğru zamanı kollamaktadır.



Cumali, Karadağ konağına gider ve Seyitali’yle konuşur. Daha sonra beraberce konaktan çıkarak hana giderler.



Defne, babasının çevirdiği oyunlardan bir haber, annesinin yüreğini acıtmaya devam eder.



Sessizliğini bozan Zümrüt, Cumali’nin inadını kırmayı başaracak mı? Cumali, uzattığı yardım eline karşılık nasıl bir şart koşacak? Karşısına çıkan bütün fırsatları kendi lehine çevirmeye çalışan Alpay’ın yeni planı nelere sebep olacak?