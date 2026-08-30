'Beni Şebnem ve Hakan getirdi'

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GİZEM ÇÖZÜLÜYOR MU?

Yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek olan Daha 17'de nefesler tutuldu. Yıllar sonra kardeşinin sesini duyan Aras, öğrendiği kritik bilgiyle amacına bir adım daha yaklaşıyor. Yeni bölüm tanıtımında yer alan sahnede Demir'in (Çınar Demir Gökdemir), psikoloğuyla diyaloğu büyük bir kırılmayı işaret ediyor. Küçük çocuğun, "Seni buraya kim getirdi?" sorusuna, "Şebnem Teyze ve Hakan" diye yanıt verdiği görülüyor. Aras'ı şoke eden o anlar, "Gizem çözülüyor mu?" sorusunu da beraberinde getiriyor.

ARAS GÖZALTINA ALINIYOR!

Yayınlanan fragmanın en dikkat çekici anlarından biri de Aras'ın polisler tarafından gözaltına alınması oluyor. Öte yandan Şebnem ve Hakan cephesinde de sular durulmuyor. Karanlık geçmişin izlerini taşımaya devam eden ikili, bu kez ciddi bir çıkmazın içine sürükleniyor. Şebnem ile Demir (Ata Yaşat) arasında yaşanan duygusal yüzleşme ise bölümde izleyicileri etkileyici anların beklediğinin sinyalini veriyor.

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BU AKŞAM KANAL D'DE

Yapımcılığını Pastel Film adına Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Daha 17, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.