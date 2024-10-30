Beni Satan Casus konusu ve oyuncuları (The Spy Who Dumped Me) : Beni Satan Casus nerede çekildi?

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Başrollerinde Mila Kunis , Kate McKinnon , Justin Theroux , Sam Heughan , Hasan Minhaj ve Gillian Anderson'ın yer aldığı filmde, eski erkek arkadaşlarından birinin CIA ajanı olduğu ortaya çıktıktan sonra Avrupa'da suikastçılar tarafından kovalanan iki yakın arkadaşın hikayesi anlatılıyor.

BENİ SATAN CASUS NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Temmuz-Eylül 2017 tarihleri ​​arasında Amsterdam ve Budapeşte'de çekildi. İşte, Beni Satan Casus oyuncuları ve konusu...

BENİ SATAN CASUS FİLMİ KONUSU NEDİR?

30'lu yaşlarında olan Audrey ve Morgan birbirinin en iyi arkadaşıdır. Yakın arkadaşların yaşadıkları sakin hayat, Audrey'in eski sevgilisinin bir anda çıkagelmesiyle alt üst olur çünkü adamın peşinde suikastçılar vardır. Eski sevgilisinin bir ajan olduğunu öğrenen Audrey ona yardım etmeye karar verir. Morgan ise en yakın arkadaşını yalnız bırakmaz. Peşindeki suikastçılardan kaçan üçlü tüm dünyayı kurtaracak olan bir maceraya atılır.

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BENİ SATAN CASUS OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Mila Kunis Audrey Stockman rolünde

Kate McKinnon Morgan Freeman rolünde

Sam Heughan, Sebastian Henshaw rolünde

Justin Theroux Drew Thayer rolünde

Gillian Anderson Wendy rolünde

Duffer rolünde Hasan Minhaj

Ivanna Sakhno Nadedja rolünde

Fred Melamed Roger rolünde

Jane Curtin Carol Freeman rolünde

Arnie Freeman rolünde Paul Reiser

Lolly Adefope Tess Baker-Tonetti rolünde

Kev Adams, Bitteauto Sürücüsü Lukas rolünde

Olafur Darri Olafsson Fin Backpacker rolünde

Tom Stourton Edward Snowden rolünde

James Filosu Tom rolünde

Carolyn Turşu Marsha olarak

Verne rolünde Mirjam Novak