Beni Satan Casus konusu ve oyuncuları (The Spy Who Dumped Me) : Beni Satan Casus nerede çekildi?

Güncelleme Tarihi:
Başrollerinde Mila Kunis , Kate McKinnon , Justin Theroux , Sam Heughan , Hasan Minhaj ve Gillian Anderson'ın yer aldığı filmde, eski erkek arkadaşlarından birinin CIA ajanı olduğu ortaya çıktıktan sonra Avrupa'da suikastçılar tarafından kovalanan iki yakın arkadaşın hikayesi anlatılıyor.
BENİ SATAN CASUS NEREDE ÇEKİLDİ?
Film, Temmuz-Eylül 2017 tarihleri arasında Amsterdam ve Budapeşte'de çekildi. İşte, Beni Satan Casus oyuncuları ve konusu...
BENİ SATAN CASUS FİLMİ KONUSU NEDİR?
30'lu yaşlarında olan Audrey ve Morgan birbirinin en iyi arkadaşıdır. Yakın arkadaşların yaşadıkları sakin hayat, Audrey'in eski sevgilisinin bir anda çıkagelmesiyle alt üst olur çünkü adamın peşinde suikastçılar vardır. Eski sevgilisinin bir ajan olduğunu öğrenen Audrey ona yardım etmeye karar verir. Morgan ise en yakın arkadaşını yalnız bırakmaz. Peşindeki suikastçılardan kaçan üçlü tüm dünyayı kurtaracak olan bir maceraya atılır.
BENİ SATAN CASUS OYUNCULARI VE KARAKTERLER
Mila Kunis Audrey Stockman rolünde
Kate McKinnon Morgan Freeman rolünde
Sam Heughan, Sebastian Henshaw rolünde
Justin Theroux Drew Thayer rolünde
Gillian Anderson Wendy rolünde
Duffer rolünde Hasan Minhaj
Ivanna Sakhno Nadedja rolünde
Fred Melamed Roger rolünde
Jane Curtin Carol Freeman rolünde
Arnie Freeman rolünde Paul Reiser
Lolly Adefope Tess Baker-Tonetti rolünde
Kev Adams, Bitteauto Sürücüsü Lukas rolünde
Olafur Darri Olafsson Fin Backpacker rolünde
Tom Stourton Edward Snowden rolünde
James Filosu Tom rolünde
Carolyn Turşu Marsha olarak
Verne rolünde Mirjam Novak