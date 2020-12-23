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Televizyon
Haber Giriş: 23.12.2020 - 12:15 | Son Güncelleme:

Beni neden öldürmeye çalıştın?

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Beni neden öldürmeye çalıştın?
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Hekimoğlu 22 Aralık Salı yayınlanan yeni bölümde Ateş, onu vuran kişiyle aynı odada kalıyor.

Ateş'i vurduktan sonra güvenlikler tarafından vurulan bu kişi tedavi altına alınıyor. Uyandığında adamı yanındaki yatakta gören Ateş, şaşkınlık içinde kalıyor ve bu durumu fırsata çeviriyor. Bu adama kim olduğunu ve onu neden öldürmek istediğini soruyor. Ve düğüm yavaş yavaş çözülüyor. Adam, olayları en başından anlatmaya başlıyor ve Hekimoğlu'na duyduğu öfkenin nedeni de belli oluyor!

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!

 

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