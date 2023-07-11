'Beni kardeşimden sen uzaklaştırdın anne' Dönence'de duygulandıran kavuşma!

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DÖNENCE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul’un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır. Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul’da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça’da bulur. Hayatı alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır. Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger Sendromlu erkek kardeşi Rüzgar’a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir. Gece, Özgür’le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de Gece’den hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece’nin sevgilisi Emir’in Foça’ya gelişiyle ikilinin arasında aşılması zor duvarlar oluşur. Gece, gerçek aşkın peşinden gitmeye cesaret edebilecek midir?

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Çekimleri İzmir Foça’da devam eden, başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’nin ilk bölümünde; Otizmli kardeşi olan Gece ve aynı kaderi paylaşan Özgür'ün hikayesi dikkat çekti.

Asperger sendromlu Gülce’nin atakları artınca aile İzmir, Foça’nın yolunu tuttu. Yeni bir hayata başlayan Cem, Verda, Gece ve Gülce, Özgür ve otizmli kardeşi Rüzgar ile tanıştı.

Özgür, Gece ve ailesine İzmir'de yardımcı olacağını söyledi.

Özgür'le denize açılan Gece tekneden inerken dengesini kaybetti, yardımına Özgür yetişti. Sevgilisine sürpriz yapmak için Foça'ya giden Miro ikiliyi sarmaş dolaş gördü.

EMİR'İ KIZDIRAN YAKINLAŞMA

Dönence'nin ikinci bölümünde;Gece’yi Özgür’le gören Emir çılgına döndü.

Emir’e olaylardan bahsetmeyen Gece, Özgür'le aralarında bir şey olmadığını söyledi. Yaşadığı zorlukları sevgilisine anlatan Gece, beklediği desteği aldı.

Eşinin kendisini aldattığını düşünen Verda, Cem’i bir kadınla görünce neye uğradığını şaşırdı. Cem ise yanındaki kadının ortağı 'Ufuk' olduğunu söyledi. Verda da şüphesinin yersiz olduğunu anladı.

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GÜLCE KAYBOLDU

Verda, Gece’yi arayıp kardeşi Gülce’nin yerini sordu. Gülce’nin kaybolduğunu öğrenen aile paniğe kapıldı.

Gülce’nin telefonuna ulaşan Sera, telefonun otogarda düştüğü bilgisini verdi.

Hemen otogara giden ekip Gülce’nin bindiği otobüsün bilgilerini aldı. Özgür deniz yoluyla Gülce’ye daha çabuk ulaşabileceklerini söyledi. Emir ise Gece’yi motorla gelmesi için ikna etmeye çalıştı.

Gece, Özgür’ün teklifini kabul etti.

Otobüste atak geçiren Gülce yarı yolda indi.

Bir markete giren Gülce, sevgilisine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Marketçi ise annesini arayıp kızının bulunduğu yerin adresini verdi.

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Verda, eşi Cem’i arayıp kızını eve getirmesini istedi.

Babasından önce kardeşine ulaşan Gece büyük sevinç yaşadı. Abla-kardeşin buluşması duygusal anlara sahne oldu.

EMİR KAZA YAPTI

Gece kardeşine sarılması için kendisini cesaretlendiren Özgür’e teşekkür etti. Bu anları gören Emir kıskançlık krizine girdi. Emir, Gece’ye 'Ben mi senin sevgilinim o mu? Bir karar ver. Ben seni görmeye geldim ama geldiğimden beri başka şeyler görüyorum. Sevgilim benim boynuma atlayacakken başkalarının boynuna atlıyor'' dedi. Gece de duydukları karşısında sinirlenip ''Sen de beni anlamayacaksan keşke gelmeseydin'' diye karşılık verdi.

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Gece ile kavga eden Emir, motoruna binip oradan uzaklaştı.

Emir bir anlık dalgınlıkla yolda duran bir kıza çarptı.

Önce ambulansı arayan Emir, sonra olay yerindeki delilleri yok edip motorunu sakladı.

Çarptığı kızla beraber hastaneye giden Emir, polise yanlış ifade verdi.

'BENİ KARDEŞİMDEN SEN UZAKLAŞTIRDIN ANNE'

Verda, Gülce’nin kaybolmasından Gece’yi sorumlu tuttu.

Anne-kız arasında büyük bir tartışma çıktı. Gece ‘beni kardeşimden sen uzaklaştırdın anne’ sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Verda ise gizlice evden giden Gülce’yi uyardı. Anne-kız karşılıklı dertleşti.

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KIZLARIMA YARDIM ET ÖZGÜR!

Cem kızlarının daha iyi anlaşabilmesi için Özgür’den yardım istedi: ‘Kızlarım da Rüzgar ve senin gibi olsun istiyorum’

Gülce’nin kaybolması abla-kardeş arasında yeni bir sayfa açtı. Kardeşi için tedirgin olan Gece ona yardımcı olmaya çalıştı.

Sevgilisi tarafından terk edildiğini düşünen Gülce kötüleşti, ablası Gece ise onu sakinleştirmeyi başardı.

Emir sevgilisi Gece ile buluşup, yaşadıklarını anlatmaya karar verdi.

Gülce’yi yelken kulübüne bırakmak isteyen Gece, Özgür’ün uyarısıyla kardeşine eşlik etmek zorunda kaldı. Özgür ve Emir bu kararın ardından tartışma yaşadı.

Özgür, Gece, Rüzgar ve Gülce birlikte denize açıldı.

Emir de motosikletle çarptığı Ceren’in iyi olduğunu öğrenince hastaneye gitti.

Hastanede Berkay ve Sera ile karşılaşan Emir büyük şaşkınlık yaşadı.

Kendine gelen Ceren, kaza anını hatırlamadığını söyledi. Emir ise çaresizlik içinde olacakları bekledi.

Yelken dersinde kardeşiyle iletişim kurmanın yollarını arayan Gece’ye Özgür yardımcı oldu.

Kardeşine nasıl yaklaşması gerektiğini bilmeyen Gece’ye Özgür, ‘denemeden öğrenemezsin’ sözleriyle cesaret verdi. Gece kardeşiyle iletişim konusunda adım atmaya başladı.

Daha sonra sevgilisi Emir ile buluşan Gece yanlış anlaşılmalardan dolayı özür diledi.

EMİR'İN VİCDAN AZABI

Verda ise Gülce’nin psikoloğuyla konuşup ne yapmaları gerektiğini sordu. Psiklogun tavsiyesi ise 'Gülce'yi sevgilisi ve ailesiyle tanıştırın oldu.

Kaza olayını duyan Özgür sorduğu sorularla Emir’i köşeye sıkıştırdı.

Ceren’e çarptığını herkesten gizleyen Emir açık vermemek için büyük çaba harcadı.

Vicdan azabı çeken Emir gizlice Ceren’in odasına gitti ve Ceren uyurken ondan özür diledi. Ceren, ise Emir’in söylediklerini gözü kapalı dinledi.

Motorunu almak için kaza yerine giden Emir, sakladığı motoru bulamayınca sinir krizi geçirdi.

Doğruca Özgür’ün evine giden Emir ondan hesap sordu. İkili birbirine girdi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin ‘Emir Yılmaz’ı arıyoruz, kaza için geldik.’ sözleri tüm dengeleri değiştirdi.

Duygu dolu hikâyesiyle 'DÖNENCE' her salı akşamı saat 20.00'da Kanal D'de.