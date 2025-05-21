'Beni evime götürün, burada ölmek istemiyorum' demişti...Efsane şarkıcının kızı açıkladı: Son bir kez sahneye çıkıp hayranlarına veda edecek

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Bir zamanlar sahnede şarkı söylerken dans eden, seyircisini coşturan, oradan oraya koşup yerinde duramayan bu ünlü şarkıcı, son yıllarda ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Bu yüzden de bırakın eskisi gibi hareketli olmayı iki adım atarken bile zorlanıyor.

Ama buna rağmen hayatının en önemli konserine hazırlanıyor emektar müzisyen.

Bir veda konseri olacak bu... Ondan sonra da hayranları bir daha onu sahnede, şarkılarını canlı söylerken göremeyecek.

VEDA KONSERİ İÇİN CANINI DİŞİNE TAKIP ÇALIŞIYOR

Bu ünlü müzisyen, metal müziğe yön veren Black Sabbath grubunun solisti olarak hafızalara yerleşen Ozzy Osbourne.

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76 yaşındaki Osbourne, kendisini şöhrete ulaştıran grubuyla birlikte, 5 Temmuz'da vereceği son konsere hazırlanıyor.

Her ne kadar yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele etse de bu veda konserinde sahnede olabilmek için de var gücüyle çalışıyor.

Üstelik de bu çabası sadece sesiyle ilgili değil, fiziksel olarak da dirençli olmaya çalışıyor.

Sharon Osbourne ile evliliğinden dünyaya gelen 39 yaşındaki kızı Kelly Osbourne, usta müzisyenin yaklaşık bir buçuk ay sonra vereceği veda konserine nasıl hazırlandığını anlattı.

'BU KONSER BABAMIN HAYRANLARINA TEŞEKKÜRÜ OLACAK'

Kelly, babası hakkında "Her gün egzersiz yapıyor. Her geçen gün daha da güçleniyor ve konsere hazır" diye konuştu.

Kendisi de bir dönem sürekli alıp verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Kelly Osbourne "Sanırım bu konser son olacak. Bu babamın, ona hayatını ve kariyerini veren dinleyicilerine teşekkürlerini sunmak için bir fırsat" dedi.

Kelly Osbourne, Birmingham'daki Villa Park'ta gerçekleşecek olan bu veda konserinin hem babası hem de grubun hayranları için çok duygusal olacağını söyledi.

Kelly "Bu konseri düşünmek benim bile tüylerimi diken diken ediyor. Çünkü bu babamın hayranlarına olan sevgisinden başka bir şey değil" diye konuştu.

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Ozzy Osbourne'un karısı Sharon da ünlü şarkıcının sesinin geçirdiği hastalıklardan etkilenmediğini belirtti.

SON KONSERİNİ KENDİ MEMLEKETİNDE VERECEK: Bu veda konserini Ozzy Osbourne için daha da duygusal hale getiren bir ayrıntı daha var. O da konserin, Osbourne'un memleketi olan İngiltere'den Birmingham kentinde gerçekleşecek olması. Black Sabbath'ın son kez bir araya geleceği veda konserinde Osbourne'un yanı sıra grup arkadaşları 74 yaşındaki Geezer Butler, 76 yaşındaki Tony Iommi ve yine 76 yaşındaki Bill Ward sahnede olacak.

ABD'DE ÖLMEK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Ozzy Osbourne, geçen yıl karısı Sharon ile birlikte hazırlayıp sunduğu podcast yayınında artık yıllardır yaşadığı ABD'ye veda etmek istediğini söylemişti.

Müzik dünyasının bir dönemine damgasını vuran Osbourne, "Amerika'da ölmek, burada gömülmek istemiyorum. Ben İngiliz'im. Geri dönmek istiyorum. Benim için eve dönme zamanı" diye konuşmuştu.

Ayrı röportajda eşi Sharon Osbourne'a da bu konuda kocasına katıldığını belirterek "Amerika artık büyük ölçüde değişti. Şu anda yaşamak için çok garip bir yer" diyerek bu konudaki görüşünü belirtmişti.

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Osbourne ailesi, ünlü müzisyenin isteği üzerine 2023'te İngiltere'ye döndü. Şimdi de memleketi olan Birmingham'da grubuyla birlikte son konserini verecek.

HASTALIK TEŞHİSİNİ UZUN SÜRE KAMUOYUNDAN SAKLADI

Osbourne, 2003 yılında Parkinson teşhisi aldı. Fakat hastalığını 2020 yılına kadar kamuoyuna duyurmadı.

Ozzy Osbuorne 2003 yılında Parkinson hastalığına yakalandı. Ama bunu 2020 yılına kadar kamuoyuna açıklamadı. Osbourne bu hastalıkla birlikte yaşamayı "kurşun çizmelerle dolaşmaya" benzetti.

Ünlü müzisyen 2019 yılında evinde tuvalete giderken düştü, boynunda ve sırtında hasar oluştu. Bu durum 16 yıl önce yaşadığı bir ATV kazasında sakatlandığı bölgeyi etkilediği için birkaç kez operasyon geçirmek zorunda kaldı.

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Osbourne, katıldığı bir TV programında artıka ameliyat olmak istemediğini çünkü bunun hem kendisinin hem ailesinin hayatını cehenneme çevirdiğini söylemişti.

20 YIL SONRA İLK KEZ BİRLİKTE SAHNEYE ÇIKACAKLAR: Ozzy Osbourne'un yıllarını birlikte geçirdiği Black Sabbath grubunun "Back to the Beginning" (Başlangıca Dönüş) adını verdiği bu özel buluşmada grup üyeleri 20 yıl sonra ilk kez bir araya gelecek. Heavy metal müziğin eski tüfeklerine sahnede Guns N'Roses, Aerosmith, Judas Priest, Smashing Pumpkins gibi zaman içinde kendilerinden etkilenen grupların üyeleri de eşlik edecek. Konserden elde edilecek gelir de Parkinson konusundaki çalışmalarıyla tanınan Cure Parkinson's ve Birmingham Çocuk Hastanesi'ne aktarılacak.





Black Sabbath, 1968 yılında Birmingham'da kuruldu. Gitarda Tony Iommi, vokalde Ozzy Osbourne, bas gitarda Geezer Butler ve davulda Bill Ward'dan oluşan grup heavy metal müziğin öncüsü sayılıyor. Grup, 1970'te Black Sabbath yine aynı yıl Paranoid ve 1971'de Master of Reality albümleriyle heavy metal tarzının ortaya çıkmasını ve tanımlanmasına öncülük etti.





Black Sabbath grubu üyeleri 2005 yılında objektife böyle poz vermişti... Soldan sağa sıralarsak bas gitarist Geezer Butler, davulcu Bill Ward, solist Ozzy Osbourne, gitarist Tony Iommi.

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Osbourne bir dönem 'Karanlıklar Prensi' olarak tanınıyordu. Hem sahnede hem de özel hayatında çok hareketliydi. Ama geçen yıllar onda epey iz bıraktı.





Sağlığı bozulan Osbourne'un bakımıyla karısı Sharon yakından ilgileniyor.