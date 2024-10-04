'Beni değil Narin’i hatırla'

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Rovers adlı mekânda konser veren sanatçı, sahneye üzerine ‘Narin’ yazdığı elbisesiyle çıktı.

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’a dikkat çeken Öncel, “Kucağımıza bile almaya kıyamadığımız çocuklarımıza neler yapıyorlar. Onları koruyamadık, bizi asla affetmesinler” dedi.

Korkunç cinayeti protesto eden sanatçı, hit şarkısı ‘Beni Hatırla’ya atıfta bulunarak şöyle konuştu: “Beni değil, ülkemizdeki kadın ve çocuk cinayetlerini asla unutmamalıyız. Çocuk ve kadınları koruma yasası çıkarılmasını talep ediyorum.”