Beni aldattın, böbreğimi geri ver!

Tek böbreğiyle yaşam mücadelesi verdiğini ve bir çok sağlık sorunuyla boğuştuğunu anlatan Maviş Erdoğan, böbreğini geri istedi. Eşini terk edip giden Ahmet Erdoğan ise telefonla yayına bağlanarak eşinin “Böbreğimi geri ver” çağrısına “Vermeseydin” diyerek karşılık verdi.



