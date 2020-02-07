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Haber Giriş: 07.02.2020 - 12:13,Son Güncelleme:/

Beni aldattın, böbreğimi geri ver!

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Beni aldattın, böbreğimi geri ver!

Esra Erol’da programında ilginç bir olay yaşandı. Eşine böbreğini veren kadın, aldatılınca, böbreğini geri istemek için Esra Erol’un kapısını çaldı.

Tek böbreğiyle yaşam mücadelesi verdiğini ve bir çok sağlık sorunuyla boğuştuğunu anlatan Maviş Erdoğan, böbreğini geri istedi. Eşini terk edip giden Ahmet Erdoğan ise telefonla yayına bağlanarak eşinin “Böbreğimi geri ver” çağrısına “Vermeseydin” diyerek karşılık verdi.

Maviş Erdoğan'dan eşine “böbreğimi geri ver” çağrısıATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında bugün ilginç bir olay yaşandı. Böbreğini verdiği eşinin ihanetiyle sarsılan genç kadın Esra Erol’un programına katılarak eşine “böbreğimi geri ver” çağrısında bulundu.
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