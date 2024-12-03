‘Benden köylü kadını çıkmaz’ sözleri Yağmur Atacan'ı şaşırttı... 'Saçma sapan bir şey yazmışlar'

Haberin Devamı

Bir süredir setlere ara veren Pınar Altuğ, dizi teklifleri aldığını söylemiş, muhabirlerin, “Ters köşe bir karakter olur mu?” sorusuna da, “Bu tipin izin vereceği ters köşe olabilir. Kötü kadın rolü olabilir ama benden köylü kadını çıkmaz” yanıtını vermişti.

Çok konuşulan açıklamasının ardından dün akşam ödül törenine katılan Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ'un keyifli halleri dikkat çekti.

'SEN BÖYLE ŞEYLER SÖYLEMEZSİN'

Pınar Altuğ’un ‘Benden köylü kadını çıkmaz’ açıklaması eşi Yağmur Atacan’a soruldu. Atacan, eşinin böyle bir açıklama yaptığına inanamadığını hatta o anda Altuğ’un yanında olduğunu ve hemen kendisine bunu sorduğunu söyledi. Atacan eşi ile aralarında geçen konuşmayı, "Ben; 'Sen böyle bir şey söylemiyorsun, saçma sapan bir şey yazmışlar' dedim. 'Yok söyledim' dedi.' ifadeleriyle anlattı.

Haberin Devamı

“HADDİMİ BİLMEYE ÇALIŞMIŞTIM”

Pınar Altuğ, yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirterek, “Bu yüzümle o tarz bir rolün doğal durmayacağı anlamında söyledim. Aslında haddimi bilmeye çalışıyordum fakat daha hadsiz bir şekilde algılanmışım” dedi.

Ünlü oyuncu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti; “Köylü kadınları gerçekten çok güzel insanlar. Benim söylediklerim kesinlikle güzellik veya çirkinlikle ilgili değildi” ifadelerini kullandı.