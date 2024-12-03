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‘Benden köylü kadını çıkmaz’ sözleri Yağmur Atacan'ı şaşırttı... 'Saçma sapan bir şey yazmışlar'

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#Pınar Altuğ#Yağmur Atacan#Köylü Kadın
‘Benden köylü kadını çıkmaz’ sözleri Yağmur Atacanı şaşırttı... Saçma sapan bir şey yazmışlar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 11:20

‘Benden köylü kadını çıkmaz’ sözleriyle gündem olan Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'la ödül gecesine katıldı. Birlikte objektiflere poz veren ünlü ikili, samimi açıklamalarda bulundu.

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Bir süredir setlere ara veren Pınar Altuğ, dizi teklifleri aldığını söylemiş, muhabirlerin, “Ters köşe bir karakter olur mu?” sorusuna da, “Bu tipin izin vereceği ters köşe olabilir. Kötü kadın rolü olabilir ama benden köylü kadını çıkmaz” yanıtını vermişti.

Çok konuşulan açıklamasının ardından dün akşam ödül törenine katılan Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ'un keyifli halleri dikkat çekti.

'SEN BÖYLE ŞEYLER SÖYLEMEZSİN'

Pınar Altuğ’un ‘Benden köylü kadını çıkmaz’ açıklaması eşi Yağmur Atacan’a soruldu. Atacan, eşinin böyle bir açıklama yaptığına inanamadığını hatta o anda Altuğ’un yanında olduğunu ve hemen kendisine bunu sorduğunu söyledi. Atacan eşi ile aralarında geçen konuşmayı, "Ben; 'Sen böyle bir şey söylemiyorsun, saçma sapan bir şey yazmışlar' dedim. 'Yok söyledim' dedi.' ifadeleriyle anlattı.

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‘Benden köylü kadını çıkmaz’ sözleri Yağmur Atacanı şaşırttı... Saçma sapan bir şey yazmışlar

“HADDİMİ BİLMEYE ÇALIŞMIŞTIM”

Pınar Altuğ, yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirterek, “Bu yüzümle o tarz bir rolün doğal durmayacağı anlamında söyledim. Aslında haddimi bilmeye çalışıyordum fakat daha hadsiz bir şekilde algılanmışım” dedi.

Ünlü oyuncu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti; “Köylü kadınları gerçekten çok güzel insanlar. Benim söylediklerim kesinlikle güzellik veya çirkinlikle ilgili değildi” ifadelerini kullandı.

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#Pınar Altuğ#Yağmur Atacan#Köylü Kadın

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