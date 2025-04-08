Ben yandım başkası yanmasın! Sosyal medya ünlüsü, 22 aylık oğlunu korkunç bir ev kazasında kaybetti!

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Bu büyük trajedinin kahramanları sosyal medya fenomeni Lindsay Dewey ve kocası Eric Dewey.

Genç çiftin 22 aylık oğulları Reed, evdeki büyük bir aynanın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Lindsay Dewey de bu başına gelenlerin başka anne ve babalara ders olması ve onların da böyle büyük acılar yaşamaması için oğlunu elinden çekip alan kazanın nasıl meydana geldiğini sosyal medya hesabından anlattı.

ANNE VE BABALARI ÇOK DİKKATLİ OLMAYA ÇAĞIRDI

Dewey, geçtiğimiz şubat ayında yaşadıklarını önceki gün Instagram sayfasında özetledi ve diğer anne ve babaları bu konuda dikkatli olmaya çağırdı.

Acılı anne "Bizim değerli, eğlenceli ve kesinlikle mükemmel oğlumuz bu dünyada bir mucizeyle karşılaşamadı. Hepimiz yıkıldık. O sadece sevgiyi biliyordu. Ve o bize sadece gerçek sevgiyi verdi" diye yazdı.

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Dewey şöyle sürdürdü paylaşımını: "Çılgın, eğlenceyi seven küçük oğlumuzun büyümesini izlemekten mahrum bırakıldık. Bu adil değil. O bunu hak etmedi."

Lindsay Dewey'in anlattığına göre kaza meydana geldiğinde kendisi mutfakta yemek hazırlıyordu. Düşen aynanın sesini duyduğunda ise ailesinin hayatının sonsuza kadar değişeceğinden ve çok büyük bir acı yaşayacağından haberi yoktu.

Duvara dayalı bir şekilde duran ağır ayna minik Reed'in üzerine düşmüştü!

Dewey'in varsayımına göre minik Reed; evin içinde dolaşıp dururken bilmeden aynayı yerinden oynatmıştı. Sonra da ağır ayna henüz 22 aylık olan Reed'in üzerine düşmüştü.

Lindsay Dewey, oğlunun aynayla oynadığını fark etmediğini ancak aynanın düşme sesiyle birlikte beş saniye içinde Reed'in yanına koştuğunu belirtti.

Onun anlattığına göre ayna çok ağırdı ve bir çocuğun onu yerinden oynatabileceği hiç akıllarına gelmemişti.

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MİNİK ÇOCUĞUN KAFATASI ÇATLAMIŞ

Bu yüzden de ne kocası ne de kendisi aynayı duvara sabitlemek için acele etme gereği duymadılar.

Ayna oğlunun üzerine düştükten sonra olanları da şöyle anlattı Dewey: "Aynayı üzerinden kaldırdığım anda oğlumun yüzüne baktım. Gözleri açık bir şekilde yerde yatıyordu ama ağlamıyordu. Ben de onun iyi olduğunu düşünüp rahatladım, bir şok geçirdiğini sandım.. "

Söylediğine göre bu rahatlaması çok da uzun sürmedi Dewey'in.

"Bu benim tanıdığım Reed değildi. Onun davranışlarına bakarak bazı şeylerin çok feci bir şekilde yanlış gittiğini biliyordum artık" diye anlattı o anları.

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22 AYLIKKEN HAYATA VEDA ETTİ

Ama yine de kendisi ve kocası bu işin sonunun bu kadar acı bir olaya varabileceğini düşünmedi.

Sonra doktor ve hastane süreci başladı.

O sırada da aynanın minik Reed'in başına çarptığı ve kafa tasını kırdığı belirlendi. Bu da travmatik bir beyin hasarına yol açtı. Sonunda da minik çocuk hayata tutunamadı.

Lindsay Dewey, kendisinin de kocasının da hala büyük bir şok içinde olduklarını söylemeden geçmedi. "Bunu paylaşıyorum çünkü bunun başka kimsenin başına gelmesini istemiyorum" dedi.

Dewey'in anlattığına göre kaza, tıpkı "mükemmel bir fırtına" gibi geldi başlarına. Her zaman aynanın önünde duran sandalye o sırada orada değildi. Bunun nedeni de köpeklerinin sandalyenin altındaki halıya tuvaletini yapmış olmasıydı.

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GERİDE İKİ ÇOCUKLARI KALDI

Lindsay Dewey aslında evde çocukları için her tür önlemi almış olmalarına rağmen başlarına bu kazanın geldiğini de ekledi.

Pencerelerde, kapılarda, dolaplarda çocuk kilidi olduğunu, evlerinde çocukları her an gözlemlemek için bir monitör bulunduğunu belidtti. Yine de başlarına bu kazanın geldiğini söledi.

Lindsay ve Eric'in oğlu Reed Michael, 2023 yılının nisan ayında dünyaya geldi.

Çiftin bu yeni bebekten önce doğan biri kız diğeri erkek iki çoçuğu daha bulunuyor. Yaşamı kısacık süren Reed'in aralarına katılmasıyla aile biraz daha büyüdü.

Ama bu acı olay yüzünden minik bebekleri ellerinin arasından kayıp gitti.