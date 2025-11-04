GenÃ§ aÅŸkÄ± iÃ§in 12 yÄ±llÄ±k yuvasÄ±nÄ± daÄŸÄ±tmÄ±ÅŸtÄ±... Daha ihanetin bedelini Ã¶deyen olmadÄ±... AyrÄ±lÄ±k sÃ¶ylentisine Ã¶pÃ¼cÃ¼k yaÄŸmuruyla yanÄ±t

Haberin DevamÄ±

Tam 12 yÄ±ldÄ±r Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±yla aÅŸk yaÅŸÄ±yordu... HiÃ§ evlenmeseler bile evli bir Ã§ift gibi bir hayatlarÄ± vardÄ±. Ä°ki tane de Ã§ocuklarÄ±... Daha da Ã¶tesinde Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, sÄ±rf aÅŸkÄ± uÄŸruna yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkeyi bile deÄŸiÅŸtirmiÅŸti.

Ama Ã¶yle ya da bÃ¶yle ihanet bu yuvayÄ± da yÄ±ktÄ±. Ä°kisi de kendi yoluna gitti. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± iki Ã§ocuÄŸunu yanÄ±na alÄ±p Ã¼lkeden ayrÄ±ldÄ±. Ona ihanet eden sevgilisi de genÃ§ aÅŸkÄ±yla yeni bir hayata baÅŸladÄ±.

Bir sÃ¼redir haklarÄ±nda ortaya atÄ±lan ayrÄ±lÄ±k sÃ¶ylentilerini de toplum iÃ§inde birbirlerine sarÄ±lÄ±p Ã¶pÃ¼cÃ¼k yaÄŸmuruna tutarak yalanladÄ±lar.

HER FIRSATTA AYRILIK Ä°DDÄ°ALARINI YALANLIYORLAR

Bu aÅŸk Ã¼Ã§geninin kahramanlarÄ± Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Shakira, onu aldatan futbolcu sevgilisi Gerard Pique ve uÄŸruna 12 yÄ±llÄ±k iliÅŸki biten Clara Chia.

AslÄ±nda epey zamandÄ±r aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendikten sonra sevgilisinden ayrÄ±lan Shakira, iki oÄŸlunu da alÄ±p ABD'ye dÃ¶ndÃ¼ ve kendini iÅŸlerine verdi.

Pique de yeni aÅŸkÄ± Clara ile hayatÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmaya baÅŸladÄ±.

Ä°ki sevgili bir sÃ¼redir haklarÄ±nda ortaya atÄ±lan ayrÄ±lÄ±k sÃ¶ylentileriyle gÃ¼ndemdeydi. Hatta herkes "Ä°hanetin bedelini Ã¶dediler" yorumunu bile yaptÄ±.

Gerard Pique ve Clara Chia, durumun pek de Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Pique ile genÃ§ sevgilisi Clara bu yaz temmuz ayÄ±nda ABD tatiline gitti. Orada Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± da sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±.Â





FUTBOL MAÃ‡INDA AÅžK GÃ–STERÄ°SÄ° YAPTILAR

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Gerard Pique ile Clara Chia, aÅŸklarÄ±nÄ± Ã¶yle Ã§ok fazla kamuoyunun gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde yaÅŸamÄ±yorlar. Ama geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu gittikleri bir futbol maÃ§Ä±nda birbirlerini ne kadar sevdiklerini de gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermekten Ã§ekinmediler.

Gerard Pique ile Clara Chia, FC Andorra ve Cadiz takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda oynanan ve 0-0 biten maÃ§Ä± tribÃ¼nden seyretti. Ã‡ift, o anlarda da Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r devam eden iliÅŸkilerinin ne kadar da saÄŸlam bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermek istercesine birbirlerini Ã¶pÃ¼cÃ¼k yaÄŸmuruna tuttu.

Pique ile Chia, bu yÄ±lÄ±n temmuz ayÄ±nda da Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± ABD tatilinde Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± bol bol sosyal medyadan paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.





KENDÄ°NÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ°NÄ°N KUKLASI OLARAK TANIMLADI

38 yaÅŸÄ±ndaki Gerard Pique, Shakira ile aÅŸklarÄ±nÄ±n henÃ¼z bittiÄŸi bir dÃ¶nemde henÃ¼z 25 yaÅŸÄ±nda olan sevilisinin hayatÄ±nÄ± nasÄ±l ÅŸekillendirdiÄŸini hiÃ§ Ã§ekinmeden anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

ÃœnlÃ¼ futbolcu konuk olduÄŸu bir programda kendisini "Sevgilisinin kuklasÄ±" olarak tanÄ±mladÄ±.

Pique, programÄ±n sunucusuna giyimini kuÅŸamÄ±nÄ± bile sevgilisinin belirlediÄŸini sÃ¶yledi. Pique, genÃ§ sevgilisi Clara Chia ile birlikte alÄ±ÅŸveriÅŸ iÃ§in maÄŸazaya gittiklerini sÃ¶yleyip "GerÃ§ek ÅŸu ki, maÄŸazaya gidiyoruz. KÄ±yafetleri benim iÃ§in seÃ§iyor ve satÄ±n alÄ±yor" diye konuÅŸtu.





SADAKATSÄ°ZLÄ°ÄžÄ° Ã‡OK UZUN SÃœRE Ã–NCE BAÅžLAMIÅž

Geradrd Pique ile 12 yÄ±llÄ±k sevgilisi Shakira'nÄ±n ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± olaylÄ± olmuÅŸtu. Uzun sÃ¼re sevgilisini aldatan Pique sonra geride hiÃ§ aklÄ±na gelmeyen bir ipucu bÄ±rakÄ±nca bir tÃ¼r skandal yaratan bu aldatma da ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Bir iddiaya gÃ¶re Shakira iki oÄŸluyla birlikte, yaÅŸadÄ±klarÄ± Barcelona'dan uzaktayken Gerard Pique, online bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye katÄ±ldÄ±. O kamera karÅŸÄ±sÄ±nda konuÅŸurken arkasÄ±nda zaman zaman kadraja giren bir genÃ§ kadÄ±n vardÄ±.

Sosyal medyadaki bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede diÄŸer katÄ±lÄ±mcÄ±lar onun Shakira olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hemen anladÄ± ve bÃ¶ylece aldatma ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Fakat baÅŸka bir iddiaya gÃ¶re de Gerard Pique'yi ele veren, Shakira'nÄ±n buzdolabÄ±nda bulduÄŸu bir miktarÄ± yenilmiÅŸ bir kavanoz Ã§ilek reÃ§eli oldu.

Â



SONUNDA ACI GERÃ‡EKLE YÃœZLEÅžTÄ°

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda olan Shakira, evine dÃ¶ndÃ¼. BuzdolabÄ±nÄ± aÃ§an gÃ¼zel ÅŸarkÄ±cÄ±, Ã§ilek reÃ§eli kavanozunu gÃ¶rÃ¼nce evde bir ÅŸeylerin yolunda gitmediÄŸini anladÄ±.

Kesinlikle eve baÅŸka biri gelmiÅŸti, Ã§Ã¼nkÃ¼ Gerard Pique asla Ã§ilek reÃ§eli yemezdi. Bu ipucunun izini sÃ¼ren Shakira da sonunda acÄ± gerÃ§ekle yÃ¼zleÅŸti.

Shakira kendi itiraf ettiÄŸine gÃ¶re bu aldatÄ±lma onun iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir yÄ±kÄ±m oldu. Fakat evdeki izleri takip edip ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ek, yani Gerard Pique'nin birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± eve baÅŸka bir kadÄ±nÄ± gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸ olmasÄ± ona gelen asÄ±l darbeydi.

Â

BÄ°RLÄ°KTELÄ°KLERÄ° 12 YIL SÃœRDÃœ

Shakira ile Gerard Peque'nin aÅŸklarÄ±na kÄ±saca bakmak gerekirse... Ã‡ift, 2010 DÃ¼nya KupasÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÄ±rasÄ±nda GÃ¼ney Afrika'da tanÄ±ÅŸtÄ±.

45 yaÅŸÄ±ndaki KolombiyalÄ± Shakira Mebarak ile tam adÄ± Gerard Pique, BernabÃ©u olan 35 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, aralarÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ±na raÄŸmen 12 yÄ±l mutlu bir birliktelik sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Shakira ile Peque hiÃ§ evlenmeseler de uzun yÄ±llar boyu, Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nÄ±n ve mutlu ve uyumlu Ã§iftlerinden biri olarak kabul edildi. Pique bir rÃ¶portajÄ±nda evlenmek istemeyen tarafÄ±n Shakira olduÄŸu belirterek hallerinden mutlu olduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

Shakira ise evlilik yerine sevgilisini "yasak bir meyve gibi dikkatle tutmayÄ± tercih ettiÄŸini" belirtmiÅŸti bir rÃ¶portajÄ±nda. Her ikisi de iki Ã§ocuklarÄ±yla mutlu ve uyumlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼klerini ve bu durumda evlenmelerine gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Â