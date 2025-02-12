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"Ben seni çok sevdim ” Zuhal, Hasan'ı affedebilecek mi?

Güncelleme Tarihi:

#Annem Ankara#Bergüzar Korel#KANAL D
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 14:58

Kanal D’nin sevilen dizisi Annem Ankara heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde Bergüzar Korel’den de bir sürpriz var.

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Korel’in yeniden hayat verdiği Cem Adrian’dan ‘Ben Seni Çok Sevdim’ şarkısı, izleyicinin kalbine dokunacak.

Ben seni çok sevdim ” Zuhal, Hasanı affedebilecek mi

Son bölümde Hasan’ın (Mehmet Günsür), Zuhal'e, (Bergüzar Korel) “Güneş benim kızım” itirafıyla Zuhal gerçeklerle yüzleşir. Peki Zuhal'in bu kez tepkisi ne olacak? Zuhal Hasan’ı affedebilecek mi?
Ben seni çok sevdim ” Zuhal, Hasanı affedebilecek mi

HASAN’DAN BÜYÜK İTİRAF
Heyecan dolu Annem Ankara’da ailesini geri kazanmak için çabalarken sürekli dibe batan Hasan, Zuhal'e, “Burak’ın sınıfına yeni bir kız geldi, adı Güneş, nasıl olsa bir gün öğreneceksin, Güneş benim kızım” diyerek itirafta bulunur.
ZUHAL’İ YIKAN GERÇEK
Yeni tanıtımda gerçeklerle yüzleşen ve isyan eden Zuhal, “Sana üç evlat verdim. Sen bizi hiç sevmemişsin ki, ben seni çok sevdim Hasan” diyerek duygularını dile getirir.

‘BEN SENİ ÇOK SEVDİM’
BKM imzalı Annem Ankara’da ailesi ile büyük sırrı arasında bocalayan Hasan, “Bir çocuğumun daha benden nefret etmesini istemiyorum” diyerek Zuhal’e kendisini anlatmaya çalışır. O anlarda Bergüzar Korel’in sesinden ‘Ben Seni Çok Sevdim’ şarkısı yankılanır. Peki Zuhal'in bu kez tepkisi ne olacak? Zuhal Hasan’ı affedebilecek mi?
Annem Ankara çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de!

 

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#Annem Ankara#Bergüzar Korel#KANAL D

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