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Sarp Bozkurt: Ben mi kısayım kadınlar mı uzun

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#Sarp Bozkurt#Çağla Şikel#Oscar Ödül Töreni
Sarp Bozkurt: Ben mi kısayım kadınlar mı uzun
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 10:59

Sarp Bozkurt, başrolü Suyumbige Dadalı ile paylaştığı ‘Galata’ filminin Beyoğlu Sineması’nda yapılan galasında soruları yanıtladı.

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Daha önce ‘7 Kocalı Hürmüz’ müzikalindeki partneri Çağla Şıkel’le arasındaki boy farkıyla gündeme gelen Bozkurt, yeni rol arkadaşı Dadalı’nın da uzun boyuna dikkat çekerek esprili açıklamalar yaptı:

Sarp Bozkurt: Ben mi kısayım kadınlar mı uzun

“Ben mi çok kısayım, yoksa bana hep uzun partnerler mi seçiliyor, bilmiyorum.” Toronto Uluslararası Film Festivali’nin ana yarışma bölümüne seçilen “Cinlerin Düğünü” filminin de oyuncu kadrosunda yer alan Bozkurt, Oscar hedefiyle ilgili soruya verdiği yanıtla güldürdü:

“Oscar’da Timothée Chalamet ile yarışırım ama onun PR’ı daha iyi galiba.”

 

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#Sarp Bozkurt#Çağla Şikel#Oscar Ödül Töreni

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