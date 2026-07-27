Sarp Bozkurt: Ben mi kısayım kadınlar mı uzun

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Daha önce ‘7 Kocalı Hürmüz’ müzikalindeki partneri Çağla Şıkel’le arasındaki boy farkıyla gündeme gelen Bozkurt, yeni rol arkadaşı Dadalı’nın da uzun boyuna dikkat çekerek esprili açıklamalar yaptı:

“Ben mi çok kısayım, yoksa bana hep uzun partnerler mi seçiliyor, bilmiyorum.” Toronto Uluslararası Film Festivali’nin ana yarışma bölümüne seçilen “Cinlerin Düğünü” filminin de oyuncu kadrosunda yer alan Bozkurt, Oscar hedefiyle ilgili soruya verdiği yanıtla güldürdü:

“Oscar’da Timothée Chalamet ile yarışırım ama onun PR’ı daha iyi galiba.”