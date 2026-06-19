Haberin Devamı

Nefes kesen görüntülerin yer aldığı fragmanda, teknede çıkan yangının yankıları sürerken Aras'a (Çağan Efe Ak) yönelik suçlamalar ve Teoman'ın (Ata Yaşat) geçmişine dair arayışları dikkat çekiyor.Kanal D'nin dikkat çeken dizisi Daha 17'nin yeni tanıtımı izleyiciyi heyecanlandırdı. Nefes kesen görüntülerin yer aldığı fragmanda, teknede çıkan yangının yankıları sürerken Aras'a (Çağan Efe Ak) yönelik suçlamalar ve Teoman'ın (Ata Yaşat) geçmişine dair arayışları dikkat çekiyor.

Haberin Devamı

Fragmanda teknede çıkan yangının ardından öfkeli olduğu görülen Şebnem (Nesrin Cavadzade), yaptığı konuşmayla dikkat çekiyor. Aras'ı suçlayan Şebnem'in, "Tekne kundaklanmış. O serseri yaptı. Bizimle nasıl bir derdi var, ne gizli saklı hesabı var bilmiyorum ama onun yaptığına eminim" sözleri gerilimin dozunu artırıyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Hakkındaki suçlamaların gölgesinde kalan Aras ise geri adım atmıyor. Nezarethanede Hakan'a isyan eden Aras, "Benden uzak dur. Ben hiçbir Akkaya'ya bulaşmıyorum. Siz de bana bulaşmayın" sözleriyle dikkat çekiyor.

Tanıtımda Aras ve Teoman'ın karşı karşıya geldiği anlar merak uyandırırken, Teoman'ın geçmişine dair soruların peşine düşmesi hikâyeye yeni bir boyut kazandırıyor. Aras'tan önce kardeşini bulmaya çalışan Teoman, araştırdıkça kendi geçmişinden izlerle karşılaşıyor.

Haberin Devamı

Fragmanın en dikkat çeken sahnesi ise finalde yaşanıyor. Geçmişiyle ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Teoman'ın Şebnem’e yönelttiği, "Ben kimim anne?" sorusu yeni bölüm öncesi izleyicileri meraklandırıyor.