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'Ben kimim anne?'

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Çağan Efe Ak#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 10:38

Kanal D'nin dikkat çeken dizisi Daha 17'nin yeni tanıtımı izleyiciyi heyecanlandırdı.

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Nefes kesen görüntülerin yer aldığı fragmanda, teknede çıkan yangının yankıları sürerken Aras'a (Çağan Efe Ak) yönelik suçlamalar ve Teoman'ın (Ata Yaşat) geçmişine dair arayışları dikkat çekiyor.Kanal D'nin dikkat çeken dizisi Daha 17'nin yeni tanıtımı izleyiciyi heyecanlandırdı. Nefes kesen görüntülerin yer aldığı fragmanda, teknede çıkan yangının yankıları sürerken Aras'a (Çağan Efe Ak) yönelik suçlamalar ve Teoman'ın (Ata Yaşat) geçmişine dair arayışları dikkat çekiyor.

Ben kimim anne


ŞEBNEM'DEN ARAS'A AĞIR SUÇLAMA

Fragmanda teknede çıkan yangının ardından öfkeli olduğu görülen Şebnem (Nesrin Cavadzade), yaptığı konuşmayla dikkat çekiyor. Aras'ı suçlayan Şebnem'in, "Tekne kundaklanmış. O serseri yaptı. Bizimle nasıl bir derdi var, ne gizli saklı hesabı var bilmiyorum ama onun yaptığına eminim" sözleri gerilimin dozunu artırıyor.

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Ben kimim anne


“BANA BULAŞMAYIN!”

Hakkındaki suçlamaların gölgesinde kalan Aras ise geri adım atmıyor. Nezarethanede Hakan'a isyan eden Aras, "Benden uzak dur. Ben hiçbir Akkaya'ya bulaşmıyorum. Siz de bana bulaşmayın" sözleriyle dikkat çekiyor.

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Ben kimim anne


TEOMAN'IN ŞÜPHELERİ BÜYÜYOR

Tanıtımda Aras ve Teoman'ın karşı karşıya geldiği anlar merak uyandırırken, Teoman'ın geçmişine dair soruların peşine düşmesi hikâyeye yeni bir boyut kazandırıyor. Aras'tan önce kardeşini bulmaya çalışan Teoman, araştırdıkça kendi geçmişinden izlerle karşılaşıyor.

Ben kimim anne


GEÇMİŞİNİN PEŞİNDE

Fragmanın en dikkat çeken sahnesi ise finalde yaşanıyor. Geçmişiyle ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Teoman'ın Şebnem’e yönelttiği, "Ben kimim anne?" sorusu yeni bölüm öncesi izleyicileri meraklandırıyor.

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Ben kimim anne


Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Pastel Film imzalı Daha 17, pazar saat 20.00’de sadece Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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#Daha 17#Çağan Efe Ak#Kanal D

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