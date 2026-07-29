'Ben evlenecek kadın değilim' diye ısrar ediyordu... Meğer annelik ruhunda varmış

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Öyle ya da böyle ilişkileri devam etti. Bu arada bir de erkek çocukları dünyaya geldi. Bir başka deyişle o efsane oyuncu 80 yaşından sonra bir kez daha baba olma mutluluğunu yaşadı. Durum böyle olunca da belki de evlenecekleri düşünüldü. Öyle ya... İkinci baharında tekrar baba olan oyuncu bir de üstüne neden yeminini bozup evlenmesin!

Ama öyle olmadı. Bu konudaki söylentilere de genç kadın "Ben evlenecek kadın değilim" diye yanıt verdi...

Gösteri dünyasında yaşanan bu öykünün kahramanları Al Pacino ile Noor Alfallah.

Şu anda 86 yaşında olan Al Pacino ile 32 yaşındaki Noor Alfallah, bir süre aşk yaşadı. Bu arada Roman adını verdikleri bir erkek evlatları dünyaya geldi.

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Bu gelişmeyle üstelik artık hayatının ikinci baharını da yaşayan Al Pacino'nun bekarlık yeminini bozacağı bile düşünüldü. Yine de olaylar öyle gelişmedi.

Tıpkı Pacino gibi Alfallah da evlenmeye pek istekli değildi.

Alfallah bir röportajda kendisine sorulan "Kendinizi Al Pacino ile evli görüyor musunuz?" sorusuna "Sanmıyorum" diye yanıt verdi. Ardından da şunları ekledi: "Ben evlenecek tipte bir kadın değilim."

Sık sık oğluyla birlikte objektiflere takılan Alfallah'ın sergilediği görüntülere bakılırsa belki evlenmeye yanaşmıyor ama belli ki anne olmak onun en büyük arzularından biriydi.

Al Pacino ile yollarını ayırmış olsalar da ebeveyn olarak iletişimini koparmayan Noor Alfallah önceki gün yine oğluyla görüntülendi.

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Genç kadın, minik Roman ile Los Angeles'ta bir parka gitti. Orada anne- oğul çimlerin üzerinde uzun uzun oynadı. Noor bir ara Roman'ı sırtına alarak parkta birkaç tur atıp onun gönlünü aldı.

Sonra da küçük çocuğun bakıcısıyla birlikte parktan ayrıldılar.

Noor Alfallah, bir ara oğlu Roman'ı sırtına alıp parkta gezdirdi. Bu arada minik Roman'ın saçlarının uzamış olduğu da görüldü.



Al Pacino ile Noor Alfallah, Roman'ın doğumundan üç ay sonra yollarını ayırmaya karar verdiler. Farklı ilişkilerinden yetişkin çocukları da bulunan Al Pacino, bir baba olarak sorumluluklarını yerine getirmek üzere adım attı.

Alfallah ile Roman'ın bakım ve gelecekte karşılayacağı masraflar konusunda anlaştılar.

Eski çift şimdi dostane bir şekilde görüşüyor. Sadece Roman için bir araya gelmiyorlar üstelik.

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Romantik ilişkileri biten Pacino ile Alfallah'ın dostluğu ise sürüyor. Üstelik sırf oğulları Roman için değil bazen birlikte vakit geçirmek için gece gezmelerine de gidiyorlar.

Zaman zaman gece gezmelerinde de görüntüleniyorlar. Hatta bu durum bir ara barıştıkları söylentilerine bile yol açtı. Ama görünüşe göre Al Pacino ile Noor Alfallah yeniden bir araya gelme niyetinde değil.

FARKLI İLİŞKİLERİNDEN DÖRT ÇOCUĞU VAR: Bu arada hemen hatırlatalım: Al Pacino'nun, oyuncu eğitmeni Jan Tarrant'tan dünyaya gelen kızı Julie 34 yaşında bir yetişkin. Olaylı bir aşk yaşadığı Beverly D'Angelo ile ilişkisinden şu anda 23 yaşında olan Anton ve Olivia (yukarıda) adında biri kız diğeri erkek ikizleri var. Noor Alfallah'tan dünyaya gelen en küçük oğlu ise hepsinden daha küçük.